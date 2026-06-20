Vuelve la cábala….pantalla gigante para alentar a la selección en el parque

La Scaloneta arrancó con todo el certamen mundialista de Norteamérica 2026 y este lunes desde las 13.30 nos juntamos a ver el partido de la albiceleste frente al combinado de Austria.

“A pedido del público vuelve la cábala. Nos pedían la posibilidad de proyectar el partido y lo vamos a hacer en el mismo lugar donde vivimos con tanta emoción la coronación de la tercera estrella”, explicó el Coordinador de Juventud de la Municipalidad de San Rafael, Julen Rabino.

Además de ver el partido en pantalla gigante a espaldas del Teatro Griego también vas a poder disfrutar de experiencias gastronómicas junto a los foodtrucks.

“Vamos a estar en el lugar de siempre. Los invitamos a todos a acercarse con la bandera, la camiseta y la pasión albiceleste”, invitó Rabino.