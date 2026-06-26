Vialidad Mendoza mejora una de las rutas más largas que pasa por el cerro más alto de la provincia fuera de la cordillera

El camino, casi todo enripiado y de suelo natural, arranca en la RN 144, pasa por el dique el Nihuil, y atraviesa el desierto entre volcanes, la laguna de Llancanelo y La Payunia.

Pasando el pueblo de El Nihuil, a la vera del embalse del mismo nombre, en San Rafael, el pavimento de la Ruta Provincial 180 finaliza abruptamente a las puertas de un interminable desierto. Sin embargo, la ruta sigue 324 kilómetros más hacia al sur, pero ya en su condición de camino enripiado y de suelo natural, llegando hasta Pata Mora, en el límite con Neuquén.

A ese desierto se adentran durante semanas enteras los hombres de la Dirección Provincial de Vialidad, con casilla para dormir, insumos, víveres y agua, para atender, reparar y conservar una ruta, a futuro estratégica, porque llega hasta Vaca Muerta y hoy es el camino de tránsito para cientos de puesteros.

Durante las últimas semanas, la DPV ha estado trabajando en reacondicionar el camino, como lo hace cada año. Toneladas de áridos se han transportado para reponer o cargar camionadas de material donde la ruta lo demanda porque no es transitable, y regando y compactando donde el acceso al agua disponible lo permite.

Más allá de las intervenciones específicas en tramos críticos, la ruta se está emparejando con motoniveladora en toda su extensión para asegurar una transitabilidad lo más amigable posible para quien la conduce.

Con 346 km de extensión total, la RP 180 es una de las más largas de la provincia, pasando cerca de puntos icónicos como las Dunas de El Nihuil, y atravesando un grupo volcánico de fama geológica por tener identidad y cuna propia como el cerro El Nevado, la montaña más alta de Mendoza fuera de la cordillera de Los Andes, con 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Se trata de un gran volcán apagado que está acompañado por otros volcanes de menor altura, como Las Dos Niñas, que son una pareja de cerros pequeños, ubicados uno al lado del otro y popularmente conocido también como cerro Las tetas.

Además, está el volcán Perro Atado, apostado muy cerca del Nevado. Todos son hermanos del volcán Diamante, (ubicado muy lejos, al norte sobre la RN 40, a orillas del río Diamante) porque son hijos de la misma falla geológica.

En su recorrido, la RP 180 pasa cerca de la laguna de Llancanelo y más al sur, de La Payunia, siempre al este de ambas zonas. Su extensión y ubicación la convierten en la columna vertebral de toda la región ya que se conecta con otras rutas provinciales que se desparraman hacia General Alvear o hacia el oeste de San Rafael y Malargüe.