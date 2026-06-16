Un importante fam press recorrió los principales atractivos de Malargüe de cara a la temporada invernal 2026

Con el objetivo de difundir la amplia oferta turística de Malargüe y potenciar su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos del invierno mendocino, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y el Ente Mixto Asesor de Turismo de Malargüe (EMAT) organizaron un viaje de familiarización que reunió a 32 comunicadores entre periodistas, generadores de contenidos e influencers de medios nacionales, provinciales y del sur mendocino.

Durante tres jornadas, los participantes vivieron una experiencia integral por algunos de los sitios más emblemáticos del departamento, recorriendo paisajes naturales, atractivos científicos, experiencias gastronómicas, propuestas culturales y productos vinculados al turismo de aventura y naturaleza.

El recorrido comenzó con la visita al Planetario Malargüe y un encuentro de bienvenida junto a prestadores turísticos locales. En la segunda jornada, la comitiva visitó el Volcán Malacara y la Reserva Provincial La Payunia, uno de los paisajes volcánicos más impactantes del mundo, donde pudieron conocer la riqueza geológica y ambiental del sur mendocino. Además, disfrutaron de experiencias gastronómicas en distintos puntos del territorio, incluyendo encuentros con crianceros y productores locales.

El fam press coincidió con la fiesta de Apertura de la Temporada Invernal 2026 en Montana Club, donde autoridades, prestadores, prensa y sponsors participaron del lanzamiento oficial de la temporada, con propuestas gastronómicas, espectáculos artísticos, música en vivo y un brindis que marcó el inicio del calendario invernal de Malargüe.

En la última jornada, los comunicadores recorrieron la zona de Las Loicas y el Paso Internacional Pehuenche, un corredor de gran valor paisajístico y estratégico, donde pudieron apreciar la belleza de la cordillera mendocina y la oferta turística de alta montaña.

Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur, destacó la importancia de este tipo de acciones: “Los viajes de familiarización son una herramienta fundamental dentro de nuestra estrategia de promoción, porque permiten que periodistas y creadores de contenido vivan el destino en primera persona y luego transmitan experiencias reales a sus audiencias. Malargüe tiene una propuesta única, con naturaleza, ciencia, gastronomía, aventura y paisajes extraordinarios para disfrutar durante todo el año”.

Por su parte, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, señaló: “El trabajo articulado con los municipios y el sector privado es clave para fortalecer la promoción de los destinos mendocinos. En este caso, Malargüe muestra todo su potencial de cara al invierno, con una oferta diversa que combina nieve, experiencias de montaña, turismo de naturaleza y una identidad propia que lo convierte en un destino imprescindible dentro de la provincia”.

Este fam press se enmarca en las acciones de promoción impulsadas por el Emetur junto con el EMAT, orientadas a generar mayor visibilidad de los destinos mendocinos en mercados estratégicos y a incentivar la llegada de visitantes durante la temporada invernal 2026.