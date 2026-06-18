Un gasoducto histórico impulsa el desarrollo del Sur mendocino y abre una nueva etapa para miles de familias

San Rafael celebró la inauguración de una de las obras de infraestructura más importantes de las últimas décadas para el Sur de Mendoza. Se trata del nuevo gasoducto que permitirá ampliar significativamente la capacidad de distribución de gas natural y beneficiar a unas 30.000 familias, además de potenciar el crecimiento industrial, comercial y productivo de la región.

La obra, que demandó años de gestiones, inversiones y trabajos técnicos, ya es una realidad. Con 50 kilómetros de extensión, el gasoducto conecta la planta ESMO en La Tosca con la red de distribución local, incorporando además nuevas instalaciones de superficie, válvulas y sistemas complementarios que garantizan un servicio más eficiente y seguro.

Durante el acto inaugural, el intendente de San Rafael, Omar Félix, destacó el esfuerzo colectivo que permitió concretar un proyecto largamente esperado por los habitantes del departamento y del Sur mendocino. También valoró la participación de distintos actores políticos e institucionales que acompañaron las gestiones a lo largo de los años.

La importancia de esta obra trasciende el acceso domiciliario al gas. Desde el municipio remarcaron que el incremento en la capacidad del sistema permitirá otorgar nuevas factibilidades de conexión, algo que estaba limitado desde hace años debido a la falta de infraestructura suficiente.

La secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti, señaló que el nuevo gasoducto «cambiará la realidad de miles de vecinos, empresas e industrias», al brindar acceso a una fuente energética más económica, segura y eficiente. Además, destacó que la disponibilidad de gas natural genera condiciones favorables para atraer inversiones, fortalecer el entramado productivo y crear nuevas oportunidades laborales.

Uno de los aspectos más relevantes es que la obra amplía las posibilidades de crecimiento para toda la región. El acceso al gas natural no solo mejora la calidad de vida de las familias, sino que también representa una herramienta fundamental para el desarrollo de emprendimientos, comercios e industrias que requieren mayor disponibilidad energética para expandirse.

La concreción del proyecto también representa un ejemplo de perseverancia institucional. Desde que en 2016 se agotó la capacidad para otorgar nuevas conexiones, el municipio impulsó gestiones ante distintos gobiernos nacionales para obtener financiamiento y ejecutar la obra. Tras varios años de avances, demoras y reprogramaciones, finalmente se logró completar la infraestructura necesaria para garantizar el abastecimiento futuro.

Si bien persisten diferencias respecto al esquema de financiamiento entre San Rafael y General Alvear, desde ambas comunidades existe expectativa por el impacto positivo que tendrá la ampliación de la red en el conjunto del Sur mendocino.

Con la puesta en marcha del gasoducto, San Rafael suma una herramienta clave para consolidar su crecimiento y proyectar nuevas inversiones. La obra marca un antes y un después para la región, fortaleciendo su infraestructura energética y sentando las bases para un futuro con más desarrollo, empleo y oportunidades para miles de familias.