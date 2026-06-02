Ulpiano Suárez se plantó ante el proyecto de Zona Fría: «Se deben mantener los beneficios para Mendoza»

El intendente de Capital, Ulpiano Suárez (UCR) , mantiene recorridas por los departamentos en su búsqueda por la gobernación. Este fin de semana estuvo en el Valle de Uco y aprovechó también para trazar posicionamientos sobre debates nacionales, puntualmente sobre la modificación de la ley de Zona Fría y la derogación de Etiquetado Frontal , que impulsa el gobierno de Javier Milei .

Ambas iniciativas se encuentran actualmente en el Senado , donde los dos legisladores radicales que representan a Mendoza tienen terminales directas con él: su tío, el exgobernador Rodolfo Suárez , y la senadora Mariana Juri , también parte del equipo político de Capital.

Desde el entorno de los legisladores anticiparon a Los Andes que la modificación de Zona Fría, “tal como está”, será rechazada por ambos a pesar de haber sido aprobada por los diputados Pamela Verasay y Lisandro Nieri , que responden directamente a Alfredo Cornejo.

Pero esta vez se sumó la declaración de Suárez no solo por este tema, sino también por la otra ley importante que se encuentra en el Senado: la derogación de Etiquetado Frontal.

La posición de Ulpiano Suárez sobre Zona Fría

El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei busca modificar el régimen a un esquema de subsidios al gas, y focalizar los beneficios únicamente en hogares vulnerables y regiones históricamente incluidas, dejando fuera a gran parte de la provincia y manteniendo el beneficio solamente para Malargüe.

De avanzar la iniciativa, los hogares mendocinos que actualmente reciben una bonificación del 30% comenzarían a pagar un 43% más en sus facturas, mientras que los sectores vulnerables que hoy cuentan con un descuento del 50% pasarían a pagar el doble.

“Mendoza está, desde hace un tiempo, atravesada por una injusticia tarifaria en lo que hace al consumo del gas. Porque la ley de Zona Fría era la herramienta posible y necesaria para corregir esa injusticia tarifaria”, sostuvo el jefe comunal en conferencia de prensa en Tunuyán.

En esa línea, cuestionó que el esquema actual de tarifas esté definido “de acuerdo a la situación climática del norte de la provincia de Buenos Aires”, algo que consideró alejado de la realidad mendocina.

“No tiene nada que ver esa situación con la de Mendoza, donde tenemos inviernos más extensos y más duros”, afirmó.

Suárez sostuvo que, frente al avance del Gobierno nacional para modificar el régimen, Mendoza debe insistir para mantenerse dentro de los beneficios de Zona Fría y, paralelamente, avanzar en una discusión estructural sobre el sistema tarifario.

“Hoy, en el corto plazo, hay que hacer todas las gestiones para que Mendoza se mantenga en Zona Fría. Pero también hay que trabajar en el fondo, porque si no dependemos de la voluntad política y de un subsidio”, expresó.

El intendente explicó que estuvo conversando del tema con el senador Rodolfo Suárez y citó como ejemplo el caso de La Pampa, provincia que posee condiciones climáticas similares y un esquema tarifario diferencial.

“No puede pasar que un pampeano en invierno pague la mitad de lo que paga un mendocino en una zona con idénticas temperaturas”, remarcó.

Además, hizo referencia a las gestiones que llevan adelante intendentes del Valle de Uco, como el jefe comunal de San Carlos, Alejandro Morillas, para sostener los beneficios en la región.

Críticas a la derogación de Etiquetado Frontal

Por otra parte, Ulpiano Suárez también cuestionó la intención del Gobierno nacional de derogar la ley de Etiquetado Frontal. “Derogan la ley, dicen que no es buena la ley anterior de etiquetado, que daba información para que cada uno pueda saber qué está consumiendo y elegir si consume eso o no”, señaló.

Y agregó: “Borran de un plumazo la ley y no plantean una propuesta superadora”.

La postura de Suárez coincide con la expresada días atrás por el dirigente radical Julio Cobos, uno de los impulsores de la ley sancionada en 2021 y uno de los referentes políticos que asesoran al intendente en su armado político hacia 2027.

Cobos había cuestionado duramente el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para eliminar la normativa y aseguró que la iniciativa “no tiene fundamento científico”. Además, vinculó el avance oficial con presiones de sectores empresarios de la industria alimenticia.

El exvicepresidente defendió la ley de etiquetado como una herramienta de prevención sanitaria y defensa del consumidor, aunque aclaró que considera que puede ser perfeccionada. “Bienvenida toda discusión para mejorarla”, sostuvo, aunque rechazó una derogación total de la normativa.

La ley vigente obliga a que los alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías exhiban octógonos negros de advertencia en sus envases. El proyecto enviado por el Ejecutivo nacional propone directamente derogar esa regulación y reemplazarla por un nuevo esquema alineado con estándares del Mercosur.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/ulpiano-suarez-se-planto-el-proyecto-zona-fria-se-deben-mantener-los-beneficios-mendoza-n5993230