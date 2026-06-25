Turismo binacional entre la comuna de Puchuncavi de Chile y la de San Rafael

San Rafael recibió la visita de autoridades y prestadores turísticos de la comuna chilena de Puchuncaví, en el marco de una agenda de trabajo orientada a fortalecer los vínculos entre ambos destinos y generar nuevas oportunidades de promoción y desarrollo turístico a ambos lados de la cordillera.

La delegación trasandina estuvo encabezada por el director de Turismo de Puchuncaví, Carlos Alarcón, quien destacó el interés de consolidar un trabajo conjunto con San Rafael y avanzar en una relación institucional más estrecha.

“La idea es comenzar un trabajo colaborativo con San Rafael, dar a conocer nuestros atractivos y también interiorizarnos sobre todo lo que ofrece este destino para generar acciones concretas entre ambas comunidades”, señaló.

Puchuncaví, ubicada en la Región de Valparaíso (a unos 40 minutos al norte de Viña del Mar), es la capital del turismo deportivo sustentable de Chile. Entre sus principales atractivos se destacan sus balnearios, la gastronomía marina, los deportes náuticos, el mountain bike, el parapente y diversas actividades vinculadas al turismo activo.

RED DE TURISMO DEPORTIVO

Como parte de la visita, también participaron prestadores privados vinculados al alojamiento, la gastronomía y las actividades deportivas, con el objetivo de generar vínculos comerciales y promocionales con empresarios turísticos sanrafaelinos.

Uno de los principales ejes de trabajo es la integración de San Rafael a la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo, una iniciativa impulsada por Puchuncaví desde 2023. En ese marco, la comuna chilena invitó a representantes del sector público y privado local a participar del Congreso Binacional de Turismo Deportivo, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de septiembre en Chile.

Por su parte, la directora de Turismo de San Rafael, Victoria Contardo, destacó la importancia de generar alianzas estratégicas con destinos complementarios.

“Estamos trabajando específicamente en el fortalecimiento del turismo deportivo, un segmento que tiene un enorme potencial tanto en San Rafael como en Puchuncaví. Integrarnos a esta red y desarrollar acciones conjuntas nos permitirá mostrar nuestros atractivos a nuevos mercados y seguir posicionando al departamento durante todo el año”, expresó.

El encuentro forma parte de una estrategia de integración turística que busca generar destinos complementarios entre Argentina y Chile, promoviendo el intercambio de visitantes y fortaleciendo el desarrollo económico regional.