Trámites digitales en Mendoza: ya funciona la plataforma para certificar firmas sin ir a la escribanía

El Colegio Notarial de Mendoza marcó un hito histórico en la modernización administrativa de la provincia al presentar oficialmente la Plataforma de Actuaciones Notariales a Distancia (PAND). Esta herramienta, que ya se encuentra plenamente operativa, permite a los ciudadanos certificar firmas de manera 100% digital, eliminando la necesidad de trasladarse físicamente a una escribanía.

La presidenta de la institución, Valeria Silvina Álvarez, destacó que este desarrollo transforma el paradigma del servicio notarial en Mendoza al facilitar el acceso a la seguridad jurídica sin fronteras físicas. El sistema fue posible gracias a un convenio de colaboración con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cómo funciona el sistema y qué seguridad ofrece?

Para utilizar la plataforma, el ciudadano debe ingresar con sus claves de AFIP, ANSES o Mi Argentina. Una vez dentro, puede elegir al escribano de su preferencia, cargar la documentación necesaria y mantener una audiencia virtual previa para revisar el documento, replicando los pasos de una visita tradicional.

En cuanto a la seguridad, el sistema cuenta con los estándares más estrictos del país:

Validación de identidad: Se realiza mediante datos biométricos cruzados con el RENAPER.

Geolocalización: Al momento de firmar, el sistema detecta la ubicación real del usuario, quien debe ratificarla bajo juramento.

Integración oficial: Cuenta con el respaldo de ARCA (ex AFIP) y el Registro Nacional de las Personas.

En caso de que el usuario no posea firma digital, puede realizar una firma manuscrita sobre la pantalla táctil de su dispositivo, la cual queda respaldada por la firma digital del escribano y el certificado del Colegio Notarial.

Trámites que se pueden resolver a distancia

La implementación de la PAND resulta especialmente beneficiosa para adultos mayores, personas con movilidad reducida o residentes en zonas alejadas del Gran Mendoza que tienen dificultades logísticas. Según explicaron las autoridades, la plataforma puede utilizarse con personas que se encuentren dentro de la provincia o incluso en el exterior del país.

Entre los trámites más comunes que ya se pueden resolver mediante esta vía se encuentran:

Contratos de locación (alquileres).

Autorizaciones de salida del país para menores de edad.

Boletos de compraventa y otorgamiento de poderes a distancia.

Autorizaciones para conducir vehículos en países limítrofes.

Validez jurídica y alcance federal

Es importante destacar que los documentos resultantes son íntegramente digitales y tienen la misma validez jurídica que sus versiones en papel. Estos instrumentos pueden ser legalizados o apostillados para circular fuera de la provincia y del país. Sin embargo, por razones de jurisdicción, el sistema no puede ser utilizado por ciudadanos de otras provincias argentinas, cuya competencia corresponde a sus propios colegios.

Con este lanzamiento, Mendoza se suma a una red federal que ya incluye a provincias como Chaco y Catamarca, consolidándose a la vanguardia de la ciberseguridad y la simplificación de trámites en Argentina. Desde el Colegio Notarial resaltaron que esta tecnología no busca reemplazar al escribano, sino potenciar su alcance y garantizar la fe pública de manera más accesible y económica.

Fuente:https://617.news/tramites-digitales-en-mendoza-ya-funciona-la-plataforma-para-certificar-firmas-sin-ir-a-la-escribania/