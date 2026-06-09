Los días 12 al 14 de junio, el Tiro Federal Argentino de San Rafael será escenario de la 45° edición de su tradicional “Torneo 92° Aniversario T.F.A.S.R. 2026”, una de las competencias más destacadas de la institución y antiguas del país correspondiente a la cuarta fecha del Ranking Nacional de la Federación Argentina de Tiro, que consta de 6 fechas anuales.

Durante tres jornadas, las actividades se desarrollarán entre las 9:00 a 19:00 horas, con la participación de tiradores provenientes de distintos puntos del país. La competencia será válida por la Federación Argentina de Tiro, una competencia ya consolidada como una cita importante dentro del ámbito DEPORTIVO NACIONAL.

El certamen tendrá lugar en las instalaciones ubicadas en la intersección de las avenidas Lisandro de la Torre y Julio A. Roca, donde se disputarán un total de 17 disciplinas y se espera la participación de un centenar de atletas. La propuesta permitirá al público conocer de cerca el TIRO DEPORTIVO y presenciar el desempeño de atletas de trayectoria nacional e internacional, así como de nuevos competidores que comienzan su recorrido en el circuito nacional.

La entrada será libre y gratuita, por lo que la comunidad podrá asistir y disfrutar el evento. Además, el predio contará con servicio de comidas y espacios especialmente preparados para compartir una jornada diferente en familia o con amigos.

Quienes no asistan al evento podrán seguir el desarrollo del torneo, resultados e imágenes a través de las redes sociales oficiales del Tiro Federal Argentino de San Rafael como Instagran @tiro.federal.san.rafael. Los esperamos!!

Luciano Crescitelli

Secretario