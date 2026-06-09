Súper RIGI: el oficialismo está dispuesto a modificar el proyecto para reunir los votos en Diputados

Con expositores, esta semana se reanuda el debate en comisión. La Libertad Avanza apunta a llevarlo al recinto antes de fin de mes. Uno de los cambios que los libertarios aceptarían es establecer que los proveedores de los proyectos beneficiados deban ser nacionales.

La Libertad Avanza está dispuesta a modificar la letra chica del Súper RIGI . De lo contrario, el futuro de la iniciativa que busca atraer inversiones no reuniría los votos suficientes en la Cámara de Diputados. Con expositores, esta semana se reanuda el debate en comisión y el oficialismo apunta a llevarlo al recinto antes de fin de mes.

“Queremos que salga con la mayor cantidad de votos posible” , dicen en el oficialismo al referirse al proyecto que crea un nuevo esquema de promoción destinado a captar grandes inversiones vinculadas a industrias consideradas estratégicas y de alto desarrollo tecnológico.

Pero lo cierto es que, al menos por estas horas, el panorama viene ajustado para Martín Menem . Sobre todo si se tiene en cuenta que la principal bancada “dialoguista”, Provincias Unidas, rechaza la iniciativa libertaria que promueve incentivos fiscales en sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica, hidrógeno, GNL, reactores nucleares pequeños, baterías de litio y manufacturas tecnológicas.

Entre otros motivos, desde el bloque que conduce la pullarista Gisela Scaglia, que reúne 18 diputados, señalan que “nadie quiere votar un régimen que le da incentivos a un sector y no lo hace con otros, como agro”. De todas maneras, si hay algo que caracteriza a esa bancada son las divergencias. Es decir, algún que otro diputado podría despegarse de la postura mayoritaria y acompañar con su voto la iniciativa o, al menos, dar quorum para la puesta en marcha del debate.

Además de Provincias Unidas, tampoco votarían a favor del texto el FIT ni la Coalición Cívica. En Unión por la Patria, si bien el bloque todavía no fijó una postura oficial, durante el primer plenario de comisiones que se celebró la semana pasada, fueron varios los diputados que expusieron en contra de la iniciativa.

Entre ellos, Agustín Rossi, Victoria Tolosa Paz, Julia Estrada, Pablo Todero y el jefe de la bancada, Germán Martínez. “Tuvimos informes de todos los sectores del bloque con una mirada muy crítica”, dijeron fuentes de esa bancada a este medio. Por lo que se podría dar por descontado que ese espacio tampoco acompañaría la medida.

RIGI: los bloques que acompañan

Quienes sí están dispuestos a acompañar el proyecto oficialista son el PRO y el MID aunque, este último, le pide cambios al oficialismo. En concreto, la bancada de Oscar Zago propone que la baja del Impuesto a las Ganancias al 15% este condicionada a que la empresa invierta en I+D local y aporte para financiar Becas Belgrano, que promueve el acceso, avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas que resultan clave para el desarrollo del país.

En tanto, en la bancada que conduce Cristian Ritondo -al menos por ahora- no hicieron ningún planteo a viva voz. “El PRO acompaña el espíritu general del proyecto que busca atraer más inversiones”, dijeron desde el entorno del bonaerense. En tanto, desde la UCR aun no fijaron una postura: están escuchando a los funcionarios. Pero, si se toma como antecedente que acompañaron el primer RIGI, podría deducirse que volverán a levantar la mano en esta oportunidad.

“Es positivo. Nosotros lo que acompañamos es un proyecto para captar inversiones extraordinarias, cosas que hoy no se hacen en Argentina como la industrialización de minerales”, dijo uno de los integrantes de ese bloque.

Aun así, según pudo saber Ámbito, en el interbloque Fuerzas del Cambio, donde además del PRO, la UCR y el MID conviven Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, el MID no sería el único que le pide cambios al Gobierno a cambio de votos. Al parecer, los pedidos por parte de otros bloques se están haciendo de manera solapada.

“Nosotros queremos que los cambios se discutan y estén sobre la mesa”, dijeron fuentes libertarias a este medio. Al tiempo que añadieron: “Queremos que salga con la mayor cantidad de votos posible”. Por eso mismo, dijo otra fuente de ese espacio: «Estamos tomándonos tiempo para revisar bien todo».

Entre los cambios que analizan conceder los libertarios es incorporar una especie de “compre nacional”. Es decir, que los proyectos que se vean beneficiados con el régimen se vean obligados a valerse de proveedores locales. “Al parecer eso traería votos”, arrojaron desde la bancada que conduce Gabriel Bornoroni.

Por otra parte, el grueso de Innovación Federal, en donde conviven las fuerzas provinciales de Salta y Misiones, también le daría luz verde al proyecto impulsado desde la Casa Rosada.

Habrá que ver qué hacen otros bloques que suelen acompañar al Gobierno. Como por ejemplo, Elijo Catamarca. “Aún no tenemos posición tomada”, dijeron desde el espacio que se referencia en el gobernador Raúl Jalil. También habrá que seguir de cerca a Independencia, espacio que responde al mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Por lo pronto, este miércoles, se retoma el debate del proyecto en comisión y se espera la presencia de más expositores. Aunque, por ahora, no se conocen los nombres de los invitados. Las intenciones de La Libertad Avanza son llevar el proyecto al recinto en la semana del 22. Mientras tanto, gana tiempo para negociar la letra chica de la iniciativa y así arrimarse a la media sanción del proyecto.

Así las cosas, y pese a que hoy ni siquiera tendría los números para el quorum (129 presentes), el oficialismo se muestra confiado. “Nunca están los votos y al final ganamos”, dijeron. Lo cual, nobleza obliga, suele ocurrir.

Fuente:https://www.ambito.com/politica/super-rigi-el-oficialismo-esta-dispuesto-modificar-el-proyecto-reunir-los-votos-diputados-n6286412