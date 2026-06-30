Se realizará el concurso de Acrecentamiento y Concentración de Nivel Secundario

El certamen se llevará a cabo en el próximo semestre. Requisitos para su participación.

La Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Escuelas informa, para los docentes interesados en participar en el próximo concurso de Acrecentamiento y Concentración de Nivel Secundario, que el semestre que viene se llevará a cabo el certamen en fecha a determinar. Es imprescindible que los docentes revisen con anticipación si tienen que corregir algo de su antigüedad en el sistema y que tengan certificado de aptitud psicofísica vigente.

Es necesario que los docentes del nivel constaten con anticipación:

En GEI PAD Docentes > + > Antigüedad: revisar el estado de su antigüedad por establecimiento (titular y suplente) y total general en el nivel secundario. La vigencia de su Certificado de Aptitud Psicofísica.

A fin de evitar una acumulación de trámites, gestiones y reclamos que redunden en una demora del movimiento, se recuerda que es responsabilidad de los docentes iniciar cualquiera de estos trámites con anticipación.

Reclamos por antigüedad

• Servicios posteriores a 2017: la escuela es responsable de realizar la modificación. Solo podrán modificar fecha de alta y/o baja real con diferencia de ±30 días a la fecha original, con documentación respaldatoria. Si la diferencia es mayor, Legajos realizará la modificación. Trámite en www.mxm.mendoza.gov.ar> Mis Trámites > Nuevo Trámite > «Actualización Antigüedad».

• Servicios anteriores a 2017 o instituciones externas a GEI: Trámite en www.mxm.mendoza.gov.ar> Mis Trámites > Nuevo Trámite > «Actualización Antigüedad».

• Tipo de antigüedad docente: Si el campo Tipo figura como DOCENTE, solicite la corrección para que sea computada en el tipo correspondiente (Profesor, Preceptor, Secretario, etc.). Legajos realizará la modificación. Trámite en www.mxm.mendoza.gov.ar> Mis Trámites > Nuevo Trámite > «Actualización Antigüedad».

• Dudas sobre cómo consultar la antigüedad en GEI:

https://wikigem.mendoza.edu.ar/es/menu/rol_pad/antiguedad_docente

Cabe destacar que las escuelas deberán notificar de manera fehaciente a su personal antes del inicio del receso invernal.