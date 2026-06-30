Se realizará el concurso de Acrecentamiento y Concentración de Nivel Secundario

La Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Escuelas informa, para los docentes interesados en participar en el próximo concurso de Acrecentamiento y Concentración de Nivel Secundario, que el semestre que viene se llevará a cabo el certamen en fecha a determinar. Es imprescindible que los docentes revisen con anticipación si tienen que corregir algo de su antigüedad en el sistema y que tengan certificado de aptitud psicofísica vigente.
Es necesario que los docentes del nivel constaten con anticipación:
- En GEI PAD Docentes > + > Antigüedad: revisar el estado de su antigüedad por establecimiento (titular y suplente) y total general en el nivel secundario.
- La vigencia de su Certificado de Aptitud Psicofísica.
A fin de evitar una acumulación de trámites, gestiones y reclamos que redunden en una demora del movimiento, se recuerda que es responsabilidad de los docentes iniciar cualquiera de estos trámites con anticipación.
Reclamos por antigüedad
• Servicios posteriores a 2017: la escuela es responsable de realizar la modificación. Solo podrán modificar fecha de alta y/o baja real con diferencia de ±30 días a la fecha original, con documentación respaldatoria. Si la diferencia es mayor, Legajos realizará la modificación. Trámite en www.mxm.mendoza.gov.ar> Mis Trámites > Nuevo Trámite > «Actualización Antigüedad».
• Servicios anteriores a 2017 o instituciones externas a GEI: Trámite en www.mxm.mendoza.gov.ar> Mis Trámites > Nuevo Trámite > «Actualización Antigüedad».
• Tipo de antigüedad docente: Si el campo Tipo figura como DOCENTE, solicite la corrección para que sea computada en el tipo correspondiente (Profesor, Preceptor, Secretario, etc.). Legajos realizará la modificación. Trámite en www.mxm.mendoza.gov.ar> Mis Trámites > Nuevo Trámite > «Actualización Antigüedad».
• Dudas sobre cómo consultar la antigüedad en GEI:
https://wikigem.mendoza.edu.ar/es/menu/rol_pad/antiguedad_docente
Cabe destacar que las escuelas deberán notificar de manera fehaciente a su personal antes del inicio del receso invernal.