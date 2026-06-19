Se encuentra abierta la convocatoria para participar del Certamen Literario Provincial “Eduardo Gregorio”

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza y la Municipalidad de Junín invitan a escritores locales a presentar sus obras. En esta decimoquinta edición, la categoría seleccionada es cuento y habrá importantes premios en efectivo.

La Dirección de Gestión Cultural de la Municipalidad de Junín, anunció la apertura de la convocatoria para participar de la XV Edición del Certamen Literario Provincial “Eduardo Gregorio” – 2026. Esta propuesta, que ya se consolidó como un espacio fundamental para fortalecer y visibilizar la producción literaria local, está dirigida a escritores y escritoras mayores de 18 años que tengan residencia en la provincia.

Para esta edición especial, el género seleccionado es cuento. Los autores interesados en compartir sus historias y aportar nuevas miradas a la cultura regional tendrán tiempo de enviar sus trabajos hasta el viernes 3 de julio inclusive. La recepción de las obras se realizará exclusivamente de manera digital a través del correo electrónico certameneduardogregorio14@gmail.com.

El certamen contará con un prestigioso jurado y otorgará importantes incentivos económicos y editoriales. El primer premio consistirá en un monto de 500.000 pesos, mientras que el segundo y tercer puesto recibirán 400.000 y 300.000 pesos respectivamente. En los tres casos, los galardonados recibirán un diploma de honor, la entrega de ejemplares de su obra (50, 30 y 20 respectivamente) y la oportunidad de presentar sus textos de forma oficial en la próxima edición de la Feria del Libro de Mendoza. Asimismo, se otorgarán hasta siete menciones especiales que contarán con su correspondiente diploma y publicación.

Respecto al destino de las obras seleccionadas, la Municipalidad de Junín asumirá el compromiso de editar y publicar un libro de antología en formato papel que reunirá los cuentos ganadores y las menciones otorgadas. Los resultados oficiales se darán a conocer a través de la página web de Junín, previa notificación directa a los autores premiados antes de su difusión masiva en los medios de comunicación.

Una vez que se haga pública la premiación, los ganadores dispondrán de una semana para remitir el texto definitivo en formato Word al correo del certamen. Por su parte, la entrega formal de las distinciones se realizará en un acto público cuya fecha y detalles serán definidos próximamente por la Dirección de Gestión Cultural.

Las bases y condiciones pueden consultarse en el siguiente link. Para solicitar mayor información, los interesados pueden acercarse de forma presencial a la Dirección de Gestión Cultural de la Municipalidad de Junín, ubicada en el Salón Cultural Cervantes (San Martín 151, Ciudad de Junín), de lunes a viernes, de 7 a 13.