Se desarrolló una capacitación en «Marketing Digital» para emprendedores sanrafaelinos

Con una importante convocatoria, el Punto Digital de la Municipalidad de San Rafael fue escenario de una nueva capacitación gratuita en Marketing Digital destinada a emprendedores, con el objetivo de brindar herramientas para potenciar sus proyectos y fortalecer su presencia en entornos digitales.

La jornada se desarrolló de manera presencial en la sede de Montecaseros 1720 con una sala colmada de participantes y contó además con una modalidad virtual que permitió sumar a estudiantes de la Escuela N° 4-114 Manuel Belgrano, de Salto de las Rosas.

También participaron alumnos y alumnas de APRID, promoviendo un espacio de formación inclusivo y abierto a distintos sectores de la comunidad.

Desde la Dirección de Desarrollo Tecnológico destacaron que este tipo de propuestas buscan acercar el conocimiento y las nuevas tecnologías a todo el territorio sanrafaelino.

«Creemos que acercar la formación a cada distrito y generar oportunidades para todos los sectores de la comunidad es una forma concreta de construir federalismo. El acceso al conocimiento, la tecnología y las herramientas para el desarrollo no debe depender de las distancias ni del lugar donde se viva», señalaron.

Asimismo, remarcaron que estas iniciativas permiten conectar instituciones educativas, organizaciones y emprendedores, ampliando las posibilidades de capacitación y favoreciendo la inclusión digital en todo el departamento.

“El compromiso es seguir impulsando espacios de formación que acerquen la tecnología y la educación a cada rincón de San Rafael”, explicaron desde el área.