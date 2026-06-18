Se abre la inscripción al Curso de Técnicas Básicas de Cocina

Se encuentra abierta la preinscripción para el Curso de Técnicas Básicas de Cocina, una capacitación destinada a trabajadores y trabajadoras del sector gastronómico de la ciudad.

La actividad se desarrollará los días jueves 25 de junio, de 16 a 19 horas, y viernes 26 de junio, de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas, en el Albergue Municipal de Malargüe.

El curso tiene como objetivo brindar conocimientos sobre técnicas de corte y métodos de cocción, promoviendo la correcta manipulación, elaboración, despacho y conservación de alimentos. Asimismo, busca fortalecer la organización del trabajo mediante la adecuada mise en place, servicios ágiles, saludables y de calidad, incorporando una actitud de servicio profesional.

Está destinado a personas que actualmente se desempeñen como ayudantes de cocina o cocineros en restaurantes, bares, cafeterías y establecimientos del sector hotelero-gastronómico. Se contempla un cupo especial para socios de AEHGA y otro para no socios.

La capacitación es organizada por AEHGA, en colaboración con la Municipalidad de Malargüe y la Cámara de Comercio.

$30.000 para no socios de AEHGA

$15.000 para socios de AEHGA

La preinscripción se realiza a través del siguiente formulario: Clic aquí

La inscripción será confirmada posteriormente por WhatsApp.