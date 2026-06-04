San Rafael suma un a Escuela Municipal de Padel

La Dirección de Deportes del Municipio de San Rafael pondrá en marcha una nueva propuesta deportiva: la Escuela Municipal de Pádel. La Dirección de Deportes del Municipio de San Rafael pondrá en marcha una nueva propuesta deportiva: la Escuela Municipal de Pádel.

La misma funcionará desde el próximo martes 9 de junio en las instalaciones del Club Pelota Paleta, ubicado en Entre Ríos 1146.

El objetivo es ampliar el acceso al deporte y generar nuevos espacios de formación y recreación para vecinos de todas las edades.

Las clases serán colectivas y se dictarán los días martes y jueves desde las 17 horas. La propuesta está abierta a niños, jóvenes y adultos, sin límite de edad, tanto para quienes deseen iniciarse en la disciplina como para quienes busquen perfeccionar su juego.

“Seguimos trabajando para que nuestra comunidad tenga cada vez más oportunidades de acceder al deporte. Estamos muy contentos de sumar esta nueva escuela municipal y de seguir ampliando la oferta deportiva para los sanrafaelinos”, destacó el coordinador de Deportes, Jorge Ércoli.

Por su parte, el profesor a cargo de la escuela, Tomás Oros, señaló que “la idea es que todos puedan acercarse a conocer este deporte, aprender y disfrutar. El pádel es una disciplina que crece constantemente y queremos brindar un espacio accesible para toda la comunidad”.