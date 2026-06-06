San Rafael fue sede de la II Jornada de Educación Privada

La actividad estuvo centrada en el uso de la inteligencia artificial y el bienestar en el mapa escolar.

Este viernes, en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo R. Bufano, de San Rafael, se llevó a cabo la segunda Jornada de Educación Privada, titulada “Nuevas coordenadas: IA y bienestar en el mapa escolar”.

La iniciativa se desarrolló en forma conjunta entre el Gobierno escolar, las cámaras que nuclean a los colegios privados, el Consejo de Educación Católica (Consec), la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera) y la Municipalidad de San Rafael.

Destinada a supervisores, equipos de gestión, profesores, docentes y profesionales del Servicio de Orientación Educativa (SOE), la jornada contó con la presencia de la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari; la vicepresidenta del Consec, Marita Amat; la presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, Graciela Bertancurd; la directora de Educación Privada, Florencia Espresatti; equipos directivos y docentes.

El eje central del encuentro fue la utilización de la inteligencia artificial en las aulas y contó con la disertación de tres referentes. Axel Rivas, profesor, investigador y director académico del Centro de Investigación Aplicada en Educación, ofreció la charla “Ecosistema en instituciones educativas”. Pablo Aristizábal, educador, emprendedor y referente en el ámbito de la tecnología, disertó sobre “Infraestructura necesaria para la IA”. Por último, la referente de Educación de la Provincia, Mónica Coronado, brindó la conferencia “Emociones y comunidad educativa”.

En relación con la jornada, la subsecretaria de Educación de la Provincia manifestó: “Nos encontramos realizando, en forma conjunta entre la Dirección General de Escuelas, la Asociación de Colegios Privados de Mendoza y el Consejo de Educación Católica, la segunda jornada de innovación para colegios privados de la provincia, con la alegría de recibirlos en el sur y con el desafío de seguir pensando la escuela y la educación que queremos en los tiempos que corren”.

Ferrari agregó: “Entendemos que la escuela sigue siendo el espacio para que los chicos logren su mejor desarrollo, pero también que la innovación, desde el uso de la tecnología y el cambio de las metodologías, no puede estar desarticulada del desarrollo de las personas y de todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional”.

La subsecretaria también destacó la presencia de los disertantes que participaron en la jornada y agradeció la asistencia de los representantes de los colegios de gestión privada de la provincia, de los niveles inicial, primario y secundario.

Por su parte, la vicepresidenta del Consejo de Educación Católica expresó: “Estamos de a poco cumpliendo pequeños sueños, que son estas ideas de juntarnos, capacitarnos y reflexionar sobre nuevas realidades áulicas, sobre las nuevas generaciones que estamos recibiendo para educar y sobre los desafíos que tenemos como educadores ante estas nuevas tecnologías, con las cuales los chicos ya están familiarizados. Estamos muy contentos de ser promotores de estos encuentros, siempre con el apoyo de la Dirección de Educación Privada de la DGE”.

A su turno, Graciela Bertancurd declaró: “Agradecemos al Gobierno, porque esta gestión ha incorporado al sector privado y esto hace que el sistema educativo en Mendoza crezca a la par, con nuevos proyectos y nuevas ideas. Celebramos los resultados obtenidos esta semana; hemos hecho importantes esfuerzos en nuestras organizaciones para que nuestros alumnos comprendan y tengan fluidez lectora. Por eso, acompañamos los logros de la Dirección General de Escuelas como propios e invitamos a todas las escuelas privadas a que se unan a estas capacitaciones y encuentros”.