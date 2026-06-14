San Rafael fortalece la preparación de comunidades rurales ante el invierno en zonas cordilleranas

El Municipio avanza con capacitaciones y operativos preventivos en El Sosneado y parajes aledaños para que los puesteros puedan afrontar de manera más segura las contingencias climáticas propias de la temporada invernal.

Equipos de Defensa Civil y de la Dirección de Arraigo de San Rafael realizaron recorridas en El Sosneado y en el paraje Arroyo La Manga, donde desarrollaron jornadas de capacitación y concientización destinadas a puesteros de la zona. Las acciones buscan mejorar la capacidad de respuesta de los vecinos frente a posibles emergencias derivadas de nevadas y otros fenómenos climáticos que suelen afectar los sectores cordilleranos durante el invierno.

Las actividades forman parte del Plan Municipal de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, que tiene como objetivo fortalecer la prevención y la preparación de las comunidades rurales ubicadas en áreas de mayor vulnerabilidad climática. Los trabajos se concentran especialmente en distritos y parajes alejados, donde las condiciones invernales suelen generar dificultades de acceso y conectividad.

Durante las jornadas se brindaron herramientas prácticas para afrontar situaciones climáticas adversas frecuentes en la región. Los vecinos recibieron recomendaciones sobre cómo actuar frente a intensas nevadas, episodios de viento Zonda y otras contingencias meteorológicas.

Asimismo, se realizaron capacitaciones en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP), utilización de torniquetes y preparación de mochilas de emergencia. La finalidad es que las familias cuenten con conocimientos básicos que les permitan responder de manera rápida y segura mientras se coordina la asistencia correspondiente.

Desde el municipio indicaron que estas acciones buscan anticiparse a los efectos que podrían generar las condiciones climáticas previstas para la temporada invernal, especialmente ante pronósticos que anticipan nevadas de consideración en sectores de montaña y del secano.

Además de las capacitaciones, los equipos técnicos realizan relevamientos para evaluar el estado de viviendas, techos, caminos y accesos rurales, con el propósito de detectar posibles situaciones de riesgo antes de la llegada de las condiciones más severas.

La iniciativa apunta a disminuir la vulnerabilidad de las familias que habitan en zonas alejadas y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos meteorológicos extremos.

Otro de los aspectos centrales de los operativos está vinculado al cuidado de los animales, principal sustento económico de numerosas familias rurales.

Durante las recorridas se brindan recomendaciones relacionadas con el manejo del ganado durante períodos de bajas temperaturas, nevadas intensas o eventuales aislamientos provocados por cortes de caminos.

El resguardo de los animales resulta fundamental para reducir pérdidas económicas y garantizar la continuidad de la actividad productiva en la región.

Los operativos también contemplan el fortalecimiento de las comunicaciones en zonas alejadas de los centros urbanos. Para ello, se trabaja en la utilización de equipos de radio VHF y en la consolidación de redes de contacto mediante WhatsApp.

Estas herramientas permiten mantener informadas a las familias ante alertas meteorológicas y situaciones de emergencia, facilitando además una respuesta más rápida y coordinada por parte de los organismos de asistencia.

Las tareas de capacitación y prevención seguirán desarrollándose durante las próximas semanas en distintos sectores del departamento.

Según informaron desde el municipio, los operativos se extenderán a Punta del Agua y otros parajes cercanos a la cordillera, donde se profundizarán las acciones orientadas a la preparación comunitaria, la asistencia preventiva y la reducción de riesgos frente a la temporada invernal.