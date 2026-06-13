«Respirá San Rafael» – Turismo y bienestar en la Villa 25 de Mayo

La actividad se llevará a cabo este sábado 13 de junio a las 15:30 en el espacio “Villa Bonita” de la Villa 25 de Mayo. Allí habrá con una clase de yoga gratuita abierta a turistas, sanrafaelinos y residentes de distritos cercanos.

La jornada estará a cargo de Agustina Bozzano, profesora de yoga e informadora turística, quien guiará una práctica pensada para todas las edades y niveles de experiencia. Al finalizar la actividad se compartirá una merienda entre los participantes.

Los interesados deberán inscribirse previamente a través de www.sanrafaelturismo.gov.ar o al WhatsApp de la Dirección de Turismo: 2604359054. Allí también pueden evacuar dudas o consultas.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer el turismo de bienestar, promoviendo espacios de encuentro, relajación y disfrute en escenarios naturales y patrimoniales del departamento.

“Seguimos trabajando en propuestas vinculadas al bienestar porque creemos que nuestros paisajes y atractivos turísticos son el escenario ideal para generar momentos de pausa, relajación y conexión, tanto para quienes nos visitan como para los propios sanrafaelinos”, destacó la Directora de Turismo, Victoria Contardo.