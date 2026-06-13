San Rafael, Mendoza 13 de junio de 2026
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«Respirá San Rafael» – Turismo y bienestar en la Villa 25 de Mayo

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 13 junio, 2026

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Rafael realizará una nueva edición del programa “Respira San Rafael”. Se trata de una propuesta orientada al turismo de bienestar que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia de relajación y conexión con el entorno natural.

La actividad se llevará a cabo este sábado 13 de junio a las 15:30 en el espacio “Villa Bonita” de la Villa 25 de Mayo. Allí habrá con una clase de yoga gratuita abierta a turistas, sanrafaelinos y residentes de distritos cercanos.

La jornada estará a cargo de Agustina Bozzano, profesora de yoga e informadora turística, quien guiará una práctica pensada para todas las edades y niveles de experiencia. Al finalizar la actividad se compartirá una merienda entre los participantes.

Los interesados deberán inscribirse previamente a través de www.sanrafaelturismo.gov.ar o al WhatsApp de la Dirección de Turismo: 2604359054. Allí también pueden evacuar dudas o consultas.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer el turismo de bienestar, promoviendo espacios de encuentro, relajación y disfrute en escenarios naturales y patrimoniales del departamento.

“Seguimos trabajando en propuestas vinculadas al bienestar porque creemos que nuestros paisajes y atractivos turísticos son el escenario ideal para generar momentos de pausa, relajación y conexión, tanto para quienes nos visitan como para los propios sanrafaelinos”, destacó la Directora de Turismo, Victoria Contardo.

 

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