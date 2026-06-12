Reforma laboral: ARCA reglamentó el régimen para regularizar empleos no registrados

La reglamentación del régimen fue formalizada este jueves mediante la Resolución General 5862/2026, publicada en el Boletín Oficial, estableciendo los requisitos y plazos para que los empleadores del sector privado regularicen situaciones de trabajadores no registrados o con datos declarados de forma deficiente.

El nuevo esquema busca normalizar vínculos laborales iniciados hasta el 5 de marzo de 2026 inclusive, que se encuentren vigentes al momento de la adhesión. Los empleadores tendrán tiempo hasta el 28 de noviembre de 2026 para registrar formalmente a su personal, pudiendo incluir obligaciones devengadas hasta el período de octubre de este año.

El régimen abarca tanto a las relaciones laborales totalmente no registradas como a aquellas deficientemente registradas, ya sea por haber declarado una fecha de inicio posterior a la real o una remuneración inferior a la percibida.

Asimismo, el régimen contempla la condonación parcial de deudas (capital e intereses) por aportes y contribuciones destinados a los subsistemas de seguridad social, como el SIPA, PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares. Los porcentajes de condonación varían según el tamaño de la empresa:

Micro y Pequeñas Empresas y entidades sin fines de lucro: condonación del 90%.

Medianas Empresas (Tramo 1 y 2): condonación del 80%.

Demás empleadores: condonación del 70%.

Además, se otorga una condonación del 100% de la deuda relacionada con aportes y contribuciones al Sistema Nacional del Seguro de Salud, Ley de Riesgos del Trabajo (ART) y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Facilidades de pago y descuentos por contado

Para la deuda que no resulte condonada, ARCA ofrece dos vías de cancelación que deben concretarse antes del 28 de noviembre de 2026:

Pago al contado: quienes opten por esta modalidad obtendrán una reducción adicional del 50% sobre la deuda restante. Planes de Facilidades de Pago: se habilitaron cuotas mensuales con una tasa de interés de financiación del 1%. Para las Micro y Pequeñas Empresas y las entidades sin fines de lucro el plan es hasta 72 cuotas con un pago a cuenta del 3%. Para las Medianas Empresas se permiten hasta 48 cuotas con un pago a cuenta del 4%. Mientras que los demás empleadores podrán acceder hasta 36 cuotas con un pago a cuenta del 5%. En todos los casos, el monto mínimo de cada cuota y del pago a cuenta será de $50.000.

Procedimiento de adhesión

Los empleadores deberán realizar el trámite a través del servicio con Clave Fiscal «Simplificación Registral», utilizando códigos de modalidad de contratación específicos según el tipo de empresa. En caso de rectificar remuneraciones, se utilizará el sistema «Declaración en Línea» o versiones actualizadas de los aplicativos de seguridad social.

Exclusiones

La norma aclaró que quedan excluidas las relaciones laborales del Sector Público nacional, provincial o municipal. Asimismo, no podrán adherirse bajo este régimen aquellos empleados que ya hubieran sido regularizados previamente bajo la Ley de Bases.__IP__

La resolución general entra en vigencia inmediata, aunque ARCA informó que los sistemas informáticos específicos estarán plenamente disponibles a partir del 16 de junio de 2026.

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