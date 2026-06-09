Realizan operativos para reforzar la seguridad vial y el control de ruidos molestos

En el marco del programa “Malargüe Destino Seguro”, la Municipalidad de Malargüe llevó a cabo el pasado viernes un operativo conjunto entre el Juzgado de Tránsito Municipal, Seguridad Ciudadana y Policía Departamental, con el objetivo de fortalecer la prevención, el control y la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Durante el procedimiento, se realizaron controles vehiculares de rutina, verificando licencia de conducir, cédula verde y seguro obligatorio. Además, se llevaron a cabo controles de alcoholemia mediante alómetro, verificaciones biométricas de antecedentes y mediciones de ruido en vehículos y motocicletas utilizando decibelímetro.

El equipamiento técnico para los controles fue proporcionado por el Juzgado de Tránsito Municipal, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la incorporación de herramientas que permitan optimizar los controles y garantizar mayor seguridad a los vecinos.

Resultados de la jornada:

41 vehículos controlados

125 personas identificadas

15 controles de alcoholemia

17 controles biométricos

8 controles con decibelímetro

2 personas puestas a disposición de la autoridad competente por medidas judiciales vigentes

Detección de vehículos con escapes antirreglamentarios, con actuaciones correspondientes

En particular, se destacó la continuidad de los controles a motocicletas con escapes antirreglamentarios, que buscan reducir los ruidos molestos y mejorar la seguridad vial. Aquellas motos que superen los límites permitidos podrán ser sancionadas con multas de hasta $500.000 y secuestro preventivo del vehículo.

Según las autoridades, estas acciones buscan proteger el descanso de los vecinos, fomentar una convivencia respetuosa y fortalecer el orden en la vía pública. Los controles se seguirán realizando de manera aleatoria en distintos puntos del departamento.

El operativo forma parte de una política sostenida de prevención y seguridad impulsada por la gestión del Intendente Celso Jaque, basada en el trabajo coordinado entre las instituciones, la presencia activa en las calles y el uso de tecnología para optimizar los controles.



Menos ruido, más respeto. Más prevención, más seguridad para todos. La Municipalidad de Malargüe continúa trabajando para garantizar un entorno más seguro y una convivencia armónica entre vecinos y conductores.