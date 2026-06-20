Quién es Adrián Ravier, el economista elegido por Milei para ser vocero presidencial

El Gobierno nacional confirmó que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. La designación fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y representa la llegada de una figura con fuerte perfil académico y una larga trayectoria vinculada a las ideas liberales que impulsa el presidente Javier Milei.

Nacido en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978, Ravier es economista, docente universitario, escritor y actualmente se desempeña como diputado nacional por La Pampa. Dentro de La Libertad Avanza, es considerado uno de los dirigentes con mayor cercanía ideológica al mandatario.

Formación y carrera académica

Ravier se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, de España.

Durante su carrera se desempeñó como profesor e investigador en distintas universidades de Argentina y del exterior, consolidándose como una de las voces académicas más reconocidas del liberalismo económico.

Referente de las ideas liberales

Además de su actividad docente, publicó libros, artículos y trabajos especializados sobre teoría económica, con especial foco en la Escuela Austríaca, corriente de pensamiento que también inspira gran parte de las políticas económicas defendidas por Milei.

Su desembarco en la vocería presidencial suma al Gobierno a un dirigente con experiencia académica, presencia política y una visión económica alineada con la del Presidente, en una función clave para la comunicación oficial de la Casa Rosada.

Fuente:https://617.news/quien-es-adrian-ravier-el-economista-elegido-por-milei-para-ser-vocero-presidencial/