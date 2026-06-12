Proyecto para que los jóvenes de 16 años puedan puedan conducir moto y a los 17 autos

El diputado *Gustavo Perret* presentó un proyecto de Ley que busca acercar a Mendoza a la Ley Nacional de Tránsito en cuanto a edades mínimas para conducir. Propone que los jóvenes de 16 años accedan al carnet para manejar ciclomotores y motos de hasta 150 cc, y quienes tengan 17 obtengan la habilitación para conducir automóviles particulares, con la autorización de sus padres o representantes legales, cumpliendo siempre los requisitos de capacitación y evaluación correspondientes. El diputado *Gustavo Perret* presentó un proyecto de Ley que busca acercar a Mendoza a la Ley Nacional de Tránsito en cuanto a edades mínimas para conducir. Propone que los jóvenes de 16 años accedan al carnet para manejar ciclomotores y motos de hasta 150 cc, y quienes tengan 17 obtengan la habilitación para conducir automóviles particulares, con la autorización de sus padres o representantes legales, cumpliendo siempre los requisitos de capacitación y evaluación correspondientes.

La propuesta acerca a Mendoza a un esquema que ya se aplica en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Tucuman y La Pampa, entre otras provincias, donde los jóvenes conducen motos desde los 16 años y automóviles a partir de los 17. «La iniciativa busca dar respuesta a una realidad cotidiana de muchos adolescentes que caminan largas distancias para estudiar, trabajar o hacer deportes, especialmente en zonas rurales y semi rurales», señaló el legislador sanrafaelino.

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la modificación de la edad mínima para acceder a las licencias profesionales. Hoy en día la normativa nacional fija 21 años para las categorías C, D y E, mientras que el proyecto de Perret propone habilitarlas desde los 18. La categoría C permite conducir camiones, la D comprende vehículos destinados al transporte de pasajeros (colectivos y minibuses), y la E habilita la conducción de camiones con acoplado, semirremolques y otros vehículos de gran porte.

Perret sostiene que, si una persona reúne las condiciones técnicas, psicofísicas y de capacitación exigidas por la Ley, no existen motivos para impedirle el acceso a actividades laborales vinculadas a la conducción.

«En un contexto donde la sociedad les exige cada vez mayores compromisos y obligaciones, corresponde discutir mecanismos que amplíen su autonomía, como el acceso gradual a la conducción, siempre bajo estrictos requisitos de formación y control, expresó Perret.