Protección Civil refuerza recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Desde el organismo local remarcaron la importancia de reforzar los cuidados en el hogar, especialmente en ambientes cerrados donde se utilizan artefactos a gas o fuentes de combustión.

Entre las principales recomendaciones se destaca la necesidad de mantener ventilación constante, dejando puertas o ventanas entreabiertas al menos cinco centímetros en los ambientes donde haya combustión, incluso durante la noche.

También se solicita realizar revisiones periódicas con un gasista matriculado, que verifique el correcto funcionamiento e instalación de estufas, calefones, calderas y termotanques.

Otro punto clave es observar el color de la llama, que debe ser siempre azul. La presencia de llamas amarillas o anaranjadas puede indicar una combustión deficiente.

Asimismo, se advierte evitar el uso de braseros, salamandras, parrillas a carbón o leña y motores a combustión o grupos electrógenos en espacios cerrados o sin ventilación. Tampoco se recomienda utilizar el horno o las hornallas de la cocina para calefaccionar ambientes.

En el caso de los vehículos, se recomienda no encenderlos en espacios cerrados como garajes y evitar hacerlo cerca de ventanas, priorizando siempre lugares abiertos.

Como medida preventiva adicional, se sugiere la instalación de detectores de monóxido de carbono certificados en los hogares.

Desde la Dirección de Protección Civil de Malargüe señalaron que los síntomas más frecuentes de intoxicación incluyen dolor de cabeza, mareos, náuseas, debilidad y desmayos.

Ante la sospecha de intoxicación, se recomienda actuar de inmediato:

Ventilar el ambiente abriendo puertas y ventanas.

Apagar los artefactos a gas.

Trasladar a las personas y animales al aire libre.

Solicitar asistencia médica urgente e informar la posible exposición.

En caso de emergencia, comunicarse con el 911.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de la prevención, el mantenimiento adecuado de los equipos y la ventilación permanente para evitar situaciones de riesgo en los hogares.