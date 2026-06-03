ProMendoza lanza la tercera cohorte 2026 del Programa Ágil NEX para impulsar la internacionalización de pymes

La nueva convocatoria establece como fecha límite de inscripción el 12 de junio para consultores, mientras que las empresas podrán postularse hasta el martes 23 de junio.

ProMendoza lanzó un nuevo llamado al Programa Ágil NEX, que en su tercera cohorte 2026 convoca a pequeñas y medianas empresas mendocinas con potencial exportador, así como a consultores especializados en comercio exterior interesados en acompañar procesos de inserción internacional.

La propuesta está dirigida a empresas de todos los rubros, entre ellos tecnología, servicios basados en el conocimiento, alimentos y bebidas, productos primarios y manufacturas de origen industrial. El objetivo es acompañarlas en el desarrollo de estrategias concretas para su ingreso a mercados externos.

La nueva convocatoria establece como fecha límite de inscripción el 12 de junio para consultores, mientras que las empresas podrán postularse hasta el martes 23 de junio. Los interesados pueden acceder al formulario de inscripción y al reglamento completo del programa a través de los canales oficiales de ProMendoza.

Ágil NEX se ha consolidado como una herramienta clave para la internacionalización, al combinar metodologías ágiles con asistencia técnica especializada. A lo largo de seis meses, las empresas trabajan junto a consultores expertos en un proceso intensivo que permite diagnosticar barreras, diseñar un plan de internacionalización, poner a prueba su oferta en mercados reales y definir una hoja de ruta clara para exportar.

Desde su implementación, el programa ha mostrado resultados significativos: un total de 40 empresas participaron de las distintas cohortes, de las cuales el 47% logró concretar exportaciones dentro de los primeros 12 meses, con envíos equivalentes a seis contenedores distribuidos en seis países. Estos indicadores reflejan el impacto concreto de la iniciativa en la transformación del perfil exportador de Mendoza.

El programa incluye instancias de diagnóstico personalizado para detectar las principales barreras a la exportación, diseño de un plan de internacionalización a medida, testeo comercial real con importadores y elaboración de una hoja de ruta estratégica, con seguimiento posterior a la finalización del proceso.

Con esta nueva cohorte, ProMendoza continúa fortaleciendo su estrategia de desarrollo exportador, brindando herramientas concretas para que más empresas mendocinas puedan insertarse de manera competitiva en el mercado internacional.

Para más información, los interesados pueden escribir a Verónica Maldonado, al correo vmaldonado@promendoza.com.