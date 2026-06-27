Programa Nacional «Ver para Ser Libres»: más de 500 anteojos entregados a estudiantes de San Rafael

Con una importante articulación entre Nación, la Provincia y los equipos de Salud y Educación, finalizó en San Rafael el operativo del programa nacional Ver para Ser Libres. La iniciativa del Ministerio de Capital Humano de la Nación recorre el país con laboratorios móviles para realizar controles oftalmológicos integrales y entregar anteojos recetados en el acto a niños y adolescentes en edad escolar, garantizando el acceso a la salud visual y promoviendo mejores oportunidades de aprendizaje.

Durante una intensa semana de trabajo, el operativo recorrió distintos distritos del departamento. La vicegobernadora Hebe Casado y el jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Santiago Suarez, entre otros funcionarios, acompañaron en diferentes tramos a los equipos que brindaron atención a cientos de estudiantes de establecimientos educativos.

Cronograma del operativo en San Rafael

Cuadro Nacional

Esc. 1-401 República de Bolivia

Esc. 1-101 Comandante Salas

Esc. 1-711 Mtra. Secundina Calderón

Esc. 4-170 Aguas del Diamante

Goudge

Esc. 4-102 El Nevado

Esc. 1-134 Triunvirato

Cuadro Benegas

Esc. 4-102 Antonio Buttini

Esc. 1-082 Provincia del Chaco

Esc. 1-222 Adela de Poblet

Cañada Seca

Esc. 4-114 Manuel Belgrano

Esc. 1-271 Pedro Goyena

Villa 25 de Mayo

Esc. 4-100 Villa 25 de Mayo

Esc. 1-013 Alfredo Bufano

El jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno de Mendoza, Santiago Suárez, destacó el trabajo conjunto realizado durante el operativo: «Estamos en San Rafael, en la Villa 25 de Mayo, dentro del programa Ver para Ser Libres del Ministerio de Capital Humano de la Nación, acompañando desde el Ministerio de Gobierno de Mendoza junto con los equipos provinciales de Salud, Educación y funcionarios del Gobierno provincial. Este es el último día del operativo en el sur provincial, con más de 500 anteojos entregados a jóvenes que asisten a la escuela».

Además, Suárez remarcó la importancia de la coordinación entre organismos. «Estamos muy contentos con el trabajo realizado entre las diferentes áreas. La próxima semana el programa continuará en el Gran Mendoza, en cinco departamentos. Estas políticas públicas son las que debemos seguir fortaleciendo y acompañando», expresó.

Por su parte, el coordinador del Área Sanitaria San Rafael, Iván Gómez Parra, valoró el impacto alcanzado durante la semana. «Culminamos una semana muy exitosa en el sur mendocino. Junto a los equipos del Área Sanitaria, el Hospital Schestakow y la Dirección General de Escuelas completamos un importante operativo. Se entregaron más de 500 anteojos, aunque fueron muchos más los estudiantes que recibieron controles oftalmológicos y no necesitaron corrección visual», explicó el funcionario y destacó que los alumnos llegaron al programa mediante un trabajo articulado entre las instituciones educativas y los agentes sanitarios, lo que permitió alcanzar a niños y adolescentes de distintos distritos del departamento.

La directora ejecutiva del Hospital Schestakow, Gabriela Funes, resaltó el compromiso permanente del sistema sanitario del sur mendocino. «Como siempre decimos con Iván, la salud es una sola. Ese es nuestro lema en el sur. Cada vez que tenemos un operativo que beneficia a nuestra población, el Hospital Schestakow está presente apoyando estas iniciativas», afirmó Funes y compartió su satisfacción al poder llevar este servicio a los niños de los distritos. «Que cerca del 50% de los estudiantes evaluados haya recibido lentes significa que estamos contribuyendo a mejorar su salud visual y también sus posibilidades de aprendizaje», dijo.

El operativo dejó como resultado más de 500 anteojos entregados de manera gratuita, consolidando el valor del trabajo interministerial entre Nación, Provincia, el Área Sanitaria San Rafael, el Hospital Schestakow y la Dirección General de Escuelas para acercar prestaciones de salud a toda la comunidad y garantizar igualdad de oportunidades para los estudiantes mendocinos.