Programa “Dando Calor a tu Hogar”: Dieron a conocer cómo será la entrega de leña en Julio

La Dirección de Inclusión y Desarrollo Social de la Municipalidad de Malargüe anunció que a partir del próximo 1° de julio se pondrá en marcha una nueva metodología para la entrega de leña correspondiente al programa “Dando Calor a tu Hogar”.

La Directora del área, Paola Jofré, explicó que el cambio responde a la necesidad de adecuar la distribución a la capacidad de producción diaria de los cortadores de leña, tarea que se realiza de manera articulada con el área de Ambiente.

En este sentido, detalló que la entrega se efectuará por orden de llegada y que existirá un cupo limitado de beneficiarios por jornada. “La cantidad de personas que podrán acceder diariamente dependerá del volumen de leña que los cortadores logren procesar, por lo que es fundamental organizar la entrega de manera coordinada y responsable”, señaló.

Asimismo, recordó que hasta el 30 de junio continuará vigente la metodología actual de distribución. Sin embargo, desde el 1° de julio los beneficiarios deberán ajustarse al nuevo sistema, que permitirá una mejor administración de los recursos disponibles y una entrega más eficiente.La entrega de leña se realizará en la Cortina Forestal por orden de llegada a las primeras 15 personas, de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hs.

Desde el municipio indicaron que las entregas se realizarán de lunes a viernes y recomendaron a los beneficiarios acercarse con anticipación para solicitar el beneficio, teniendo en cuenta que los cupos diarios estarán sujetos a la disponibilidad de leña.