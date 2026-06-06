Producción recorrió el Sur mendocino para acercar programas a emprendedores, comercios e industrias

Durante tres jornadas de trabajo en Malargüe, San Rafael y General Alvear, equipos técnicos del Ministerio mantuvieron reuniones con municipios, cámaras empresariales, emprendedores y sectores productivos para impulsar iniciativas de capacitación, financiamiento, logística, comercio e industria.

Con el objetivo de fortalecer la presencia territorial del Estado y construir políticas públicas, el Ministerio de Producción desarrolló una intensa agenda de trabajo en los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear.

La recorrida estuvo encabezada por el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo, el director de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, Leandro Roldán, y el representante de Zona Sur, Andrés Vavrik, quienes mantuvieron encuentros con intendentes, cámaras empresariales, emprendedores, comerciantes y referentes de distintos sectores productivos.

Durante las jornadas participaron además equipos técnicos de las áreas de desarrollo emprendedor, cooperativas, comercio, logística, parques industriales y fiscalización, acercando programas provinciales y generando espacios de trabajo conjunto con los actores locales.



Capacitación, comercio y desarrollo emprendedor

Uno de los principales ejes de la visita estuvo vinculado al fortalecimiento del comercio local. En este marco, se presentaron herramientas del programa Mendoza Más Comercio, iniciativa que busca acompañar a comerciantes y emprendedores a través de capacitaciones, mentorías y líneas de financiamiento.

“Estamos trabajando para acompañar al comercio en un momento de transformación muy importante. Hoy no alcanza con vender como se hacía hace algunos años; hay nuevas formas de consumo y nuevas herramientas que los comerciantes necesitan incorporar para seguir siendo competitivos”, destacó Marengo.

Las reuniones permitieron además avanzar en acciones vinculadas al desarrollo emprendedor, la economía y el fortalecimiento de cámaras empresariales, consideradas por el Ministerio como socios estratégicos para la construcción de políticas productivas.

Otro de los temas centrales abordados durante la recorrida fue el desarrollo logístico del Sur provincial. En Malargüe se analizaron avances vinculados al Paso Pehuenche y a la próxima reunión binacional prevista para septiembre, donde se buscará continuar impulsando la habilitación del paso para carga general.

Asimismo, en San Rafael se trabajó junto al municipio en el fortalecimiento del parque industrial y en el desarrollo de la Zona Primaria Aduanera, proyecto considerado estratégico para potenciar la competitividad regional y facilitar las operaciones de comercio exterior.

Los equipos técnicos provinciales también brindaron asistencia en aspectos vinculados a la planificación, gestión y crecimiento de parques industriales, acompañando los proyectos que los municipios impulsan para atraer inversiones y generar empleo.

Trabajo conjunto para impulsar el desarrollo productivo

Durante la recorrida se realizaron reuniones con las cámaras de comercio de Malargüe, San Rafael y General Alvear, además de encuentros específicos con sectores vinculados a la minería, la industria, la logística y el desarrollo empresarial.

Desde el Ministerio destacaron que estas visitas permiten construir una agenda de trabajo permanente basada en las necesidades reales de cada territorio.

“Entendemos que nuestros principales socios estratégicos en el territorio son los municipios y las cámaras empresariales. Son quienes conocen de primera mano la realidad de cada departamento y nos permiten diseñar políticas públicas más efectivas para acompañar al sector productivo”, señaló Marengo.

La agenda concluyó en General Alvear con nuevas reuniones institucionales y sectoriales, consolidando una estrategia de trabajo que busca fortalecer el entramado productivo y generar más oportunidades para emprendedores, comerciantes, empresas e industrias de toda la provincia.