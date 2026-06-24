Patricia Bullrich pegó el faltazo a la reunión de Manuel Adorni y profundiza la interna en el Gobierno

La interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo de tensión este martes. La senadora Patricia Bullrich confirmó que no asistirá a la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada. El encuentro buscaba escenificar un respaldo político de los legisladores hacia el funcionario, quien atraviesa un momento crítico en su gestión.

Desde el entorno de la legisladora aclararon que la ausencia se debe a que debe encabezar la reunión de Labor Parlamentaria en el Senado. En esa instancia, Bullrich tiene la tarea de buscar apoyos para postergar la interpelación que la oposición impulsa contra el propio Adorni.

A pesar de la excusa oficial sobre los problemas de agenda, el «faltazo» es leído como un gesto político de peso. Bullrich ha manifestado internamente que no está dispuesta a «inmolarse» para proteger al ministro coordinador, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Incluso, la senadora ha desafiado las órdenes directas de la Casa Rosada de blindar al funcionario, llegando a exigirle públicamente que presente su declaración jurada.

En los despachos de Balcarce 50, la noticia de su ausencia cayó con desconfianza. Algunos sectores del Gobierno interpretan los movimientos de la titular de la bancada libertaria como un intento de diferenciarse de la gestión y posicionar su propia ambición política.

Otros ausentes en la Casa Rosada

Bullrich no es la única figura que decidió no participar del encuentro. Los senadores Luis Juez y Francisco Paoltroni también anticiparon que no irán a las reuniones programadas por la Jefatura de Gabinete.

Mientras Adorni intenta conseguir fotos de apoyo para fortalecer su debilitada imagen, la relación con los legisladores propios parece estar «herida de muerte». En este contexto, Bullrich ha utilizado sus redes sociales para enviar mensajes sutiles pero contundentes, posando con la camiseta argentina y definiéndose como una «defensora de valores», en lo que muchos leyeron como un tiro por elevación hacia el cuestionado ministro.

Fuente: https://617.news/patricia-bullrich-pego-el-faltazo-a-la-reunion-de-manuel-adorni-y-profundiza-la-interna-en-el-gobierno/