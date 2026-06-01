Paso Cristo Redentor: desde este lunes cambia el horario y habrá un cierre durante la madrugada

Quienes tengan previsto viajar por el Paso Internacional Cristo Redentor deberán tener en cuenta una modificación importante desde este lunes 1 de junio. El principal corredor que conecta Mendoza con Chile permanecerá cerrado durante la madrugada para adecuar su funcionamiento al horario de temporada invernal, que regirá hasta el 31 de agosto.

La medida fue comunicada por las autoridades fronterizas de ambos países y contempla una interrupción temporal de la circulación vehicular durante la noche del domingo y las primeras horas del lunes. El objetivo es adaptar la operatoria del corredor a las condiciones climáticas propias de los meses más fríos del año.

¿A qué hora cerrará el Paso Cristo Redentor este domingo?

Según informó la Coordinación del Centro de Frontera Cristo Redentor, el corte del flujo vehicular comenzará este domingo 31 de mayo a las 23:00 en Uspallata.

Del lado chileno, la interrupción se realizará una hora antes, a las 22:00, en el sector de Guardia Vieja.

Posteriormente, el cierre total del Paso Internacional se concretará a la 1:00 de la madrugada del lunes en horario argentino (00:00 de Chile).

¿Cuándo reabrirá el corredor internacional?

La reapertura será este lunes 1 de junio a las 9:00 de Argentina (8:00 de Chile), momento en que comenzará a regir oficialmente el horario invernal para el tránsito internacional.

A partir de entonces, el Complejo Fronterizo Los Libertadores operará bajo un nuevo esquema que se mantendrá vigente hasta el 31 de agosto.

¿Cuál será el horario de invierno del Paso Cristo Redentor?

Desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto, los horarios de funcionamiento serán los siguientes:

País Apertura Cierre Argentina 09:00 21:00 Chile 08:00 20:00

Además, las autoridades chilenas informaron que el corte de circulación hacia el Complejo Los Libertadores se realizará a las 18:00 en Guardia Vieja.

¿Qué recomiendan las autoridades antes de viajar a Chile?

Las autoridades fronterizas solicitaron a los viajeros planificar sus desplazamientos con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Durante la temporada invernal, las condiciones meteorológicas en alta montaña pueden generar restricciones, cierres preventivos o modificaciones en la operatoria habitual del Paso Cristo Redentor, por lo que se recomienda verificar el estado del corredor antes de iniciar cualquier viaje hacia Chile.

Fuente;https://617.news/paso-cristo-redentor-desde-este-lunes-cambia-el-horario-y-habra-un-cierre-durante-la-madrugada/