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Parque Industrial Malargüe: El municipio continúa construyendo el futuro productivo

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 17 junio, 2026

La presentación del Proyecto de Ordenanza del Parque Industrial Malargüe marca un nuevo avance en la planificación estratégica del departamento para promover inversiones, fortalecer el sector productivo y generar empleo.

El pasado viernes 12, en la Sala San Martín, el intendente Celso Jaque recibió a integrantes del Honorable Concejo Deliberante junto al Director de Desarrollo Productivo, Aníbal Pérez, para llevar adelante la presentación formal del Proyecto de Ordenanza del Régimen Jurídico del Parque Industrial Malargüe y su Master Plan.

La iniciativa constituye un paso fundamental para dotar al departamento de un marco normativo moderno que impulse el desarrollo productivo, industrial y logístico, generando condiciones favorables para la atracción de inversiones, el fortalecimiento de las empresas locales y la creación de nuevas oportunidades de empleo para los malargüinos.

Durante el encuentro se destacó la importancia de contar con herramientas de planificación que permitan consolidar el crecimiento sostenible del departamento y potenciar su perfil productivo.

La gestión municipal continúa trabajando con planificación, diálogo y visión de futuro para promover políticas que fortalezcan el desarrollo económico de Malargüe y contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Foto de portada Ilustrativa
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