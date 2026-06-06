Paritarias 2026: el Gobierno reanudó la ronda de reuniones con el SUTE

Este viernes 5 de junio se reanudaron las reuniones paritarias entre el Gobierno provincial y los representantes gremiales de los trabajadores de la Administración Pública. El primer encuentro se llevó a cabo con el SUTE, que nuclea a trabajadores de la educación de Mendoza.

La propuesta inicial presentada consiste en incrementos al básico del 5% para agosto y del 3% para noviembre.

La directora provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima, expresó: “Este viernes 5 hemos retomado la negociación paritaria salarial para el segundo semestre de este año. Nos reunimos con SUTE, que representa a docentes y celadores dependientes de la Dirección General de Escuelas. Les presentamos una primera propuesta y recibimos diferentes planteos efectuados por el gremio, que serán analizados. Hemos pasado a un cuarto intermedio para el martes 16 de junio”.