Olimpiadas de matemáticas para alumnos de nivel superior

La actividad se desarrollará el próximo 26 de junio y tiene como objetivo generar un espacio de encuentro académico, intercambio de conocimientos y desafío intelectual entre jóvenes que cursan carreras terciarias y universitarias.

Los interesados podrán participar de manera individual o en equipos. El contenido y la modalidad de la competencia fueron diseñados por estudiantes avanzados y profesores de la FCAI, quienes además acompañarán todo el proceso de las olimpíadas.

Las inscripciones permanecieron abiertas hasta el 12 de junio. “Es un lindo lugar de encuentro y aprendizaje. Muchas veces quienes asisten como espectadores terminan sumándose a futuras actividades, por lo que invitamos a todos a ser parte de esta experiencia”, destacó el Coordinador de Juventud Julen Rabino.

Las Olimpíadas de Matemática buscan consolidarse como un espacio de formación y participación para los jóvenes sanrafaelinos, promoviendo el pensamiento lógico, el trabajo en equipo y el vínculo entre estudiantes de distintas instituciones educativas.