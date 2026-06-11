“Nuestro Suelo, Maravillas Minerales de Mendoza” inicia su tercera edición y amplía la convocatoria a profesionales

Tras dos ediciones con cupos completos destinadas a docentes y con puntaje otorgado por la DGE, la capacitación impulsada por la Dirección General de Escuelas y la Dirección de Minería amplía su alcance a profesionales e incorpora nuevos contenidos vinculados a sostenibilidad, control ambiental y empleabilidad. Comenzará el 24 de julio y se dictará en modalidad virtual.

El director de Minería, Jerónimo Shantal, y la directora de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas, Mariela Ramos, anunciaron la tercera edición de “Nuestro Suelo, Maravillas Minerales de Mendoza”, una capacitación que nació en 2024 destinada a docentes de todos los niveles educativos y que completó sus cupos en sus dos ediciones anteriores.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer el conocimiento sobre los recursos minerales de Mendoza, la geología, la sostenibilidad, el marco normativo y el rol de la minería en el desarrollo productivo de la provincia.

En esta nueva edición, la capacitación amplía su alcance a profesionales de distintas disciplinas y al público interesado en la temática. Además de mantener el puntaje docente otorgado por la Dirección General de Escuelas, incorpora nuevos contenidos vinculados a sostenibilidad, control ambiental, Policía Ambiental Minera y empleabilidad, con el propósito de seguir promoviendo una mirada integral e informada sobre la actividad minera y su aporte a la transición energética y al desarrollo provincial.

“Esta iniciativa tiene por objeto llevar más conocimientos a los docentes y profesionales para elevar los criterios de sustentabilidad cuando hablamos de minería sostenible. Necesitamos conocer nuestro suelo, conocer nuestros minerales y especialmente los minerales críticos que serán fundamentales para la transición energética”, explicó Shantal.

El director de Minería agregó que la capacitación cuenta con un equipo docente interdisciplinario integrado por geólogos, ingenieros, sociólogos, abogados y otros profesionales especializados, y remarcó que la nueva edición incorpora contenidos orientados a los desafíos actuales de la actividad.

“Estamos trabajando para fortalecer las competencias necesarias para una minería sostenible en Mendoza. Esta edición incorpora nuevos ejes vinculados a sostenibilidad, controles ambientales, Policía Ambiental Minera y empleabilidad, aspectos fundamentales para el desarrollo responsable de la actividad”, concluyó Shantal.

Por su parte, la directora de Escuelas, Mariela Ramos, comentó que “presentamos la tercera cohorte de este curso que este año tiene dos grandes particularidades. Por un lado, está dirigido no solamente a docentes sino también a profesionales y público en general que deseen conocer más sobre la actividad minera. Por otro, incorpora nuevos módulos vinculados al control de la actividad, la sostenibilidad y las oportunidades de inserción laboral que genera el sector.

Más adelante, Ramos subrayó que la capacitación mantiene el reconocimiento oficial para el sistema educativo. “Invitamos a sumarse a todos los docentes de Mendoza. El curso continúa otorgando puntaje docente, como ocurrió en las ediciones anteriores, y también está abierto a profesionales interesados en conocer una actividad que tendrá un papel cada vez más relevante en la provincia”, sostuvo.

La propuesta busca fortalecer la formación de docentes y profesionales para comprender la actividad minera desde una perspectiva integral, promoviendo una ciudadanía informada y contribuyendo al desarrollo de capacidades locales vinculadas a uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en Mendoza.

“Es muy importante poder mostrar la realidad de la minería, la intervención que tiene en el ambiente, los cuidados que deben cumplirse y las obligaciones que tienen los titulares de los proyectos. También es fundamental dar a conocer los controles legales y técnicos que se realizan para que la sociedad pueda contar con información objetiva y derribar muchos de los mitos que existen alrededor de la actividad”, señaló Carmen Biedma, ingeniera integrante del cuerpo técnico de la Dirección de Minería.

Nuevos contenidos y modalidad de cursado

La edición 2026 incorpora tres nuevos ejes temáticos: controles ambientales y Policía Ambiental Minera en Mendoza, desarrollo sostenible aplicado a la minería y empleabilidad e inserción laboral en el sector minero.

Estos contenidos se suman a los módulos tradicionales sobre geología y recursos minerales, mineralogía y materias primas, economía minera y sostenibilidad, marco legal y etapas de la actividad, impacto social y ambiental, desarrollo territorial y oportunidades laborales vinculadas a la cadena de valor minera.

La capacitación se desarrollará bajo modalidad online, con clases sincrónicas a cargo de especialistas los días viernes y actividades asincrónicas a través de un campus virtual.

El cursado tendrá una duración de tres meses y medio y comenzará el 24 de julio.

La propuesta cuenta con un equipo docente integrado por especialistas de reconocida trayectoria en geología, derecho minero, recursos naturales, educación y gestión, aportando una mirada técnica, ambiental, educativa y productiva sobre la actividad.

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