Ni una Menos – CEBJA N 3-066  Prof. Norma Susana Díaz

En el CEBJA N 3-066 Prof. Norma Susana Díaz, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael Mendoza, en el marco del 3 de junio, “Ni Una Menos”, lleva a cabo en el centro educativo una significativa jornada de reflexión a cargo del Lic. Diego Morales, trabajador social de la institución. Durante el encuentro, se proyectó un video y se generó un espacio de diálogo y análisis sobre el significado de esta fecha tan importante, vinculada a la lucha contra la violencia de género y a la necesidad de construir una sociedad más justa, respetuosa e igualitaria. , en el marco del 3 de junio,, lleva a cabo en el centro educativo una significativa jornada de reflexión a cargo del Lic. Diego Morales, trabajador social de la institución. Durante el encuentro, se proyectó un video y se generó un espacio de diálogo y análisis sobre el significado de esta fecha tan importante, vinculada a la lucha contra la violencia de género y a la necesidad de construir una sociedad más justa, respetuosa e igualitaria.

A lo largo de la jornada, se abordaron especialmente aquellas formas de violencia que muchas veces no dejan marcas visibles, pero que afectan profundamente la vida y la dignidad de las personas. En este sentido, también se reflexionó sobre una realidad alarmante que nos involucra y compromete como sociedad: en Argentina, durante el año 2026, ocurre un femicidio cada 35 horas.