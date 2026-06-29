Natalio Mema supervisó las obras de reconstrucción de la Ruta Nacional 143: avanzan los trabajos entre Pareditas y San Rafael

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial recorrió los distintos frentes de obra sobre los 107 kilómetros que se están interviniendo en este corredor estratégico para la producción, el turismo y la conectividad del Sur provincial. La inversión supera los USD 47 millones y se financia con los Fondos del Resarcimiento.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, recorrió los distintos frentes de obra de la reconstrucción integral de la Ruta Nacional 143, donde avanzan las tareas sobre los 107 kilómetros comprendidos entre Pareditas y San Rafael.

Durante la visita, supervisó los trabajos que se ejecutan en las tres secciones de la obra, que incluyen la reconstrucción estructural de la calzada, ensanches, pavimentación, mejoras en banquinas y la construcción de nuevas intersecciones, con un avance promedio del 8%.

En ese marco, Mema destacó la importancia de una intervención que pone fin a décadas sin inversiones significativas sobre uno de los corredores más importantes del Sur provincial.

«Estamos buscando que esta obra se haga lo más rápido posible. Es una ruta que llevaba más de 40 años sin una intervención de esta magnitud y asumimos el desafío de reconstruir más de 100 kilómetros entre San Carlos y San Rafael, además de la intervención urbana en el ingreso a la ciudad. Quienes transitan por la Ruta 143 pueden ver que las máquinas están trabajando y que la obra avanza a buen ritmo», señaló el ministro. Y agregó: «Ya pudimos terminar otras obras estratégicas como las rutas 153 y 171, que también mejoran la conectividad hacia el Sur provincial. En este caso, el plazo previsto es de un año para la obra principal y de un año y medio para el tramo urbano de San Rafael. Estamos concentrados en cumplir esos tiempos y generar el menor impacto posible para quienes circulan por la zona».

Restricciones y desvíos

En la Sección 1, correspondiente al tramo entre Pareditas y el acceso a San Rafael, continúan las tareas de ensanche y pavimentación, lo que requiere modificaciones temporales en la circulación.

Entre las 8 y las 18 se mantiene el corte de calzada a la altura de calles Bianchi y El Salto. Los vehículos que se dirijan hacia la ciudad deberán utilizar los desvíos establecidos por calles Las Vírgenes o avenida Sarmiento, mientras que frentistas, clientes y proveedores podrán acceder con extrema precaución. Durante la próxima semana, el frente de obra se trasladará hasta calle Sardini.

Además, continúa el corte total en calle El Toledano por la construcción de una nueva rotonda. En ese sector, los desvíos se realizan por calles Bentos y Zamarbide, medida que se extenderá hasta fines de agosto.

En la Sección 2 se desarrollan trabajos de nivelación y compactación de banquinas en la intersección con la Ruta Provincial 150, bajo un esquema de tránsito asistido entre las 8 y las 18, mientras que durante la noche la circulación permanece totalmente habilitada.

Una inversión estratégica para el desarrollo

La reconstrucción integral de la Ruta Nacional 143 demanda una inversión superior a los USD 47 millones, financiada con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Se trata de una de las obras viales más importantes que ejecuta actualmente la Provincia y permitirá recuperar un corredor fundamental para el transporte de cargas, el turismo y la conectividad del Sur mendocino, luego de más de cuatro décadas sin una intervención estructural de estas características. Actualmente, los trabajos registran un avance promedio del 8% en los tres tramos que integran la obra.