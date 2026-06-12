Natalio After England y Mozo Yogui se presentan en el Espacio Julio Le Parc

El próximo viernes 12 de junio, a las 20.30, la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) recibirá a Natalio After England y Mozo Yogui, dos propuestas de la escena musical mendocina que han consolidado una identidad artística propia dentro del circuito local. Las entradas se encuentran disponibles en www.entradaweb.comPor un lado, Natalio After England —proyecto solista de Natalio Leal— continúa presentando el universo estético y sonoro de Tauro, su próximo disco de estudio. Su propuesta combina rock, folk y sensibilidad cinematográfica, atravesada por influencias de la música británica, la poesía y el rock argentino. Actualmente el proyecto se encuentra acompañado por una banda conformada por Facundo Moralejo en guitarra, Joaquín Diez en teclados y Genaro Bastias en batería.

La noche también contará con la participación de Mozo Yogui, banda mendocina nacida en 2024 por iniciativa de Ezequiel Espeche. Con una búsqueda que cruza rumba, reggae, bossa, tango, indie y rock, el grupo propone canciones directas y populares sin perder profundidad artística. Luego de un destacado recorrido por escenarios locales y presentaciones junto a músicos de la provincia, la banda se encuentra trabajando en el lanzamiento de su primer disco de estudio.

El encuentro propone un recorrido por dos proyectos que se reúnen en la sensibilidad, el paisaje y la identidad desde sus universos sonoros propios.