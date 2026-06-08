En medio de la reactivación del conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente Javier Milei encabezará a partir de este lunes una serie de actos públicos diseñados para reforzar los lazos geopolíticos con Israel y consolidar el vínculo con la comunidad judía en Buenos Aires.

La actividad presidencial comenzará formalmente este lunes a las 21:30 en el Palacio Libertad, donde el mandatario liderará el «Tributo al Rebe de Lubavitch», en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson.

Milei, quien mantiene una estrecha relación espiritual con esta corriente y ya visitó su tumba en Nueva York tras asumir la presidencia, será uno de los oradores principales del encuentro. __IP__

En el mismo acto expondrá Yosef Chaim Ohana, un exmilitar israelí que permaneció dos años como rehén en la Franja de Gaza.

El día martes, la agenda se trasladará a la Casa Rosada. A las 10:00, Milei recibirá en audiencia privada a Ohana, en una fuerte señal de respaldo a la posición de Israel. Hacia el mediodía, a las 12:00, el jefe de Estado mantendrá un encuentro con las delegaciones argentinas que viajarán a los próximos Juegos Macabeos, el tradicional evento multideportivo internacional que reúne cada cuatro años a la comunidad judía en territorio israelí. #AgenciaNA