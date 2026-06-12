Michael Jackson sinfónico: el espectáculo de la Orquesta Pianoforte llega al Teatro Independencia

El domingo 14, a las 21, el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza) será escenario de Michael Jackson sinfónico el concierto de la Orquesta Pianoforte que tendrá como director invitado a Martín Vega y al solista Matías Guembe. Las entradas se encuentran disponibles en EntradaWeb.com

El espectáculo revive los grandes éxitos del Rey del pop en una versión sinfónica, la Orquesta Pianoforte se presentará bajo la dirección de Martín Vega y el solista Matías Guembe y además, habrá participaciones corales especiales. La experiencia inmersiva fusiona lo clásico y lo pop para celebrar el legado de una de las mayores leyendas de la música.

Martín Vega (director invitado)

Director de orquesta, banda y coro, compositor y multiinstrumentista argentino. Inició su formación a los 6 años en el CEM “Manuel de Falla” y continuó estudios en la UNC, el Instituto Zípoli, la Escuela Navarro Lara y la Universidad de Vanderbilt (EEUU).

Ha dirigido orquestas y bandas en Argentina, Chile y Perú, y se ha desempeñado como docente y conferencista en congresos internacionales sobre dirección y liderazgo musical. Entre 2012 y 2019, fue director artístico de la Banda Sinfónica y la Orquesta Sinfónica de Villa Carlos Paz.

Actualmente es director de Pro Bandas Latinoamérica Argentina y fundador del Instituto de Formación Musical Integral Leonard Bernstein.

Matías Guembe (solista)

Cantante profesional, actualmente cursa la Licenciatura en Canto Lírico en la Universidad Nacional de Cuyo.

Cuenta con más de 30 funciones en escenarios emblemáticos como el Teatro Independencia, el Teatro Mendoza, el Teatro Imperial, el Teatro Plaza y el Auditorio Juan Victoria.

Se ha presentado como solista junto a la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, la Orquesta Pianoforte y otras agrupaciones, consolidando una trayectoria en crecimiento dentro de la escena musical de la región.

Orquesta Pianoforte

La Orquesta Pianoforte es una agrupación sinfónica profesional con sede en Mendoza, Argentina, creada con el objetivo de desarrollar producciones musicales de alto nivel artístico. Está integrada por destacados músicos locales, seleccionados por su excelencia y versatilidad para abordar tanto el repertorio académico como propuestas que fusionan la música sinfónica con géneros populares.

Impulsada por la Fundación Pianoforte, la orquesta se distingue por una programación innovadora que combina obras tradicionales con espectáculos sinfónicos de gran atractivo, acercando la música orquestal a nuevos públicos y ampliando la escena cultural de la región.

Desde su debut en el Teatro Independencia, ha presentado producciones que integran música, concepto y puesta en escena, consolidándose como una de las propuestas sinfónicas más dinámicas y convocantes de Mendoza.

Producen: Fundación Pianoforte – Camila Tula Egea y Dana Panassiti