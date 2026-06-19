Mercedes Rus: «La seguridad vial requiere del compromiso del Estado y de la ciudadanía»

La ministra de Seguridad y Justicia encabezó en Mendoza la CV Asamblea Federal de Seguridad Vial, que reúne a autoridades nacionales y representantes de todas las jurisdicciones del país para analizar políticas públicas orientadas a la prevención, la movilidad segura y la reducción de la siniestralidad vial. Durante la apertura sostuvo que esos desafíos requieren una política integral basada en controles, tecnología, legislación y corresponsabilidad ciudadana.

Mendoza volvió a convertirse en el escenario del principal encuentro federal sobre seguridad vial. La provincia es sede de la CV Asamblea Federal de Seguridad Vial, el principal ámbito de coordinación entre las provincias y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para debatir, coordinar y fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención, el control y la reducción de la siniestralidad vial.

La apertura fue encabezada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial, Juan Manuel Saloj; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega y el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, Orlando Corvalán. También participan representantes de todas las provincias argentinas y autoridades nacionales vinculadas a la coordinación interjurisdiccional, el sistema de licencias de conducir, los antecedentes de tránsito y los observatorios viales.

Al dejar inaugurada la Asamblea, Mercedes Rus aseguró que la seguridad vial «es una agenda muy compleja que nos interpela como provincia y que supera ampliamente el transporte público o el control vial». En ese sentido, sostuvo que el desafío excede el trabajo de los organismos de control y requiere un compromiso activo de toda la sociedad.

«Cuando hablamos de seguridad pública, hablamos de corresponsabilidad. Si no contamos con la responsabilidad del ciudadano que hace uso de la vía pública, difícilmente podamos obtener resultados», afirmó.

La ministra explicó que esa mirada también quedó plasmada en la reciente reglamentación de la Ley Modo Testigo, que permitirá a los ciudadanos aportar material audiovisual mediante la aplicación oficial Mendoza por Mí, una herramienta desarrollada para fortalecer la prevención y el control a partir de información trazable y segura.

En línea con ese concepto, el presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial, Juan Manuel Saloj, consideró que la seguridad vial «debe instalarse no solo en la ciudadanía, sino también en la agenda pública y en la agenda política de la Argentina». Además, sostuvo que «el trabajo en seguridad vial no se limita a los controles. Debemos apelar también al compromiso y al deber ciudadano. El Estado no puede estar al lado de cada conductor, a toda hora, indicándole cómo debe actuar».

Al referirse a las políticas implementadas en Mendoza, Rus atribuyó la mejora de los indicadores a una estrategia que combinó mayores controles, incorporación de tecnología y cambios normativos. Además, destacó el trabajo realizado junto al INTI, que permitió poner en funcionamiento en la provincia un laboratorio regional de certificación de alcoholímetros, agilizando la disponibilidad de estos equipos para las tareas de fiscalización. «Pasamos de una positividad del 17% y del 15% a apenas un 3%. Esa reducción no fue consecuencia de modificar los límites permitidos, sino de una política integral basada en más controles, más alcoholímetros disponibles y una legislación más efectiva», explicó.

Para la ministra, esos resultados reflejan el impacto de una política sostenida. En ese sentido, remarcó que actualmente «el 97% de los conductores circula dentro de los límites legales» y sostuvo que el desafío es seguir trabajando sobre el 3% restante mediante controles, concientización y corresponsabilidad ciudadana.

Por su parte, Saloj puso el foco en la educación vial y recordó que «entre el 90% y el 95% de los siniestros viales tienen origen en fallas humanas. Si logramos instalar la seguridad vial en la agenda pública y generar una mayor conciencia ciudadana, podremos seguir reduciendo la siniestralidad en todo el país. La única bandera que tenemos que defender es la vida de los ciudadanos», agregó.

Rus también remarcó que la seguridad vial «no es solo el control policial». Aseguró que la política pública debe contemplar el fortalecimiento de la legislación, el trabajo conjunto con otras provincias, la asistencia a las víctimas, una justicia vial más sólida y el intercambio permanente de experiencias para mejorar las herramientas de prevención. Como ejemplo de esa articulación, recordó la reciente puesta en funcionamiento de un centro de monitoreo conjunto entre Mendoza y San Luis, donde ambas fuerzas desarrollan tareas unificadas de prevención y fiscalización.

Coordinación federal para fortalecer las políticas viales

Al dar la bienvenida a las delegaciones de todo el país, el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, Orlando Corvalán, destacó que la Asamblea representa «una jornada de trabajo para debatir políticas públicas de seguridad vial», orientada al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de las acciones conjuntas entre las distintas jurisdicciones.

A su turno, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega, sostuvo que la siniestralidad vial «no solo debe abordarse desde la perspectiva del dolor que generan los accidentes, sino también por el impacto que tienen para el Estado». En ese sentido, advirtió que «cuando no se trabaja de manera coordinada, con planificación y prevención, las consecuencias también se traducen en mayores costos para el sistema de salud, pérdida de productividad y un fuerte impacto económico para nuestras provincias».

El funcionario también destacó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial avanza «hacia un modelo de gestión basado en evidencia», mediante el uso de estadísticas y herramientas tecnológicas que permitan orientar las políticas públicas y medir sus resultados. Además, valoró estos encuentros porque «permiten compartir experiencias y buenas prácticas entre las provincias para seguir fortaleciendo la seguridad vial en todo el país».

Agenda de trabajo

Durante la jornada, las provincias debatirán los principales desafíos en materia de seguridad vial, con eje en la coordinación interjurisdiccional, la prevención, la fiscalización y el diseño de políticas públicas destinadas a reducir los factores de riesgo asociados a la circulación.

Mendoza vuelve a albergar esta Asamblea luego de haber sido sede por última vez en 2019. En ese marco, la provincia expondrá las acciones desarrolladas en infraestructura vial, movilidad, prevención y control, además de compartir experiencias de articulación con municipios, organismos nacionales y otras jurisdicciones.

Entre los principales ejes del encuentro se destacan las estrategias de control y fiscalización, la seguridad de motociclistas, la gestión del sistema nacional de licencias de conducir, los antecedentes de tránsito y las herramientas de análisis e información para la toma de decisiones.

La realización de la CV Asamblea Federal de Seguridad Vial reafirma el compromiso conjunto entre la Nación, las provincias y los municipios para consolidar políticas públicas que promuevan una movilidad más segura y contribuyan a seguir reduciendo la siniestralidad vial en todo el país.