Mendoza y el CFI acercan nuevas oportunidades de financiamiento e innovación al sector productivo

El Gobernador Alfredo Cornejo y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, encabezaron una jornada para acercar a empresas mendocinas herramientas de financiamiento, asistencia técnica e innovación para fortalecer la competitividad y el crecimiento económico provincial. El encuentro se realizó en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

El Gobernador Alfredo Cornejo y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, encabezaron en la Bolsa de Comercio de Mendoza la apertura de la Jornada de Presentación de Herramientas Técnicas y Financieras, una iniciativa organizada conjuntamente por el Gobierno provincial y el organismo federal para acercar al sector privado instrumentos concretos de financiamiento, asistencia técnica y promoción productiva.

Participaron además los ministros de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la representante de Mendoza ante el CFI, Marité Badui; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; junto a representantes de cámaras empresariales, entidades financieras, emprendedores y referentes del ecosistema productivo mendocino.

La actividad tiene como objetivo difundir las distintas herramientas que el CFI pone a disposición de las empresas para acompañar proyectos de inversión, mejorar la competitividad y fomentar el desarrollo económico de las provincias. En este sentido, se presentarán líneas de trabajo orientadas a fortalecer el acceso al financiamiento, promover la integración de proveedores locales y estimular la innovación tecnológica.

El Gobernador agradeció el acompañamiento permanente del Consejo Federal de Inversiones y destacó la agenda de trabajo que el organismo viene desarrollando junto a Mendoza. En ese marco, puso el foco en las nuevas herramientas de financiamiento orientadas al sector productivo y, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Cornejo remarcó que Mendoza posee una de las economías más diversificadas del país, con un tejido productivo compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. “El sistema financiero está empezando a trabajar nuevamente, pero el crédito todavía no es masivo y mucho menos para las PyMEs. Nuestro foco está puesto en la PyME mendocina, que es el gran empleador y el principal entramado económico de la provincia”.

El mandatario explicó que los nuevos sectores estratégicos vinculados a la minería y al petróleo requieren el fortalecimiento de proveedores locales capaces de integrarse a esas cadenas de valor. En ese sentido, señaló que las provincias cuentan con pocas herramientas de política económica para acompañar esos procesos y que resulta fundamental utilizar eficientemente los instrumentos disponibles.

El Gobernador destacó que Mendoza ha sostenido durante años el equilibrio fiscal, lo que permitió reducir la presión tributaria y mejorar la eficiencia del gasto público. “Estamos concentrados en que las empresas trabajen más, generen empleo, crezcan y se creen nuevas empresas. Las provincias productivas tenemos pocos instrumentos y queremos utilizarlos bien”.

Además remarcó que la solvencia fiscal provincial constituye una base sólida para impulsar políticas de desarrollo productivo. En ese contexto, valoró el trabajo conjunto con el CFI para ampliar el acceso al financiamiento y brindar nuevas oportunidades a sectores que tradicionalmente enfrentan dificultades para acceder al crédito.

También destacó los esquemas de garantías para proyectos de mayor escala, respaldados por el CFI, como una herramienta concreta para mejorar la competitividad empresarial. “Estamos hablando de montos importantes, con créditos individuales que pueden alcanzar los 500 millones de pesos para capital de trabajo, inversiones y certificaciones internacionales que permitan abrir nuevos mercados de exportación”.

Cornejo explicó además que estas iniciativas contribuirán a consolidar clústeres productivos y a fortalecer sectores estratégicos de la economía provincial. Destacó especialmente las ventajas vinculadas a las garantías, los créditos fiscales y otros incentivos que facilitan el acceso al financiamiento para empresas que aún no son consideradas sujetos tradicionales de crédito. “Son herramientas concretas para incorporar a empresas que hoy tienen dificultades para acceder al financiamiento. Queremos generar mayor competitividad en la economía de Mendoza con instrumentos viables y sustentados en la solvencia fiscal de la provincia”.

Trabajo articulado entre el Gobierno de Mendoza y el CFI

El secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destacó el trabajo articulado que el CFI viene desarrollando junto al Gobierno de Mendoza y valoró el compromiso de los equipos técnicos que impulsan los distintos programas de financiamiento, asistencia técnica y desarrollo productivo. “El CFI recibió de los gobernadores el mandato de diseñar instrumentos que vinculen el ahorro de los argentinos con la inversión productiva. Existían oportunidades y recursos disponibles, pero faltaban herramientas que construyeran esos puentes”, señaló el secretario general del organismo.

Lamothe explicó que las nuevas líneas de trabajo buscan complementar las herramientas financieras ya existentes y facilitar el acceso de las empresas a instrumentos que permitan ampliar inversiones y fortalecer su competitividad. “El Programa de Desarrollo de Proveedores es una herramienta muy importante porque acompaña a las empresas núcleo y a sus proveedores mediante asistencia técnica, financiamiento, garantías e instrumentos del mercado de capitales”, afirmó. Además, destacó la decisión de Mendoza de avanzar en el fortalecimiento de su estructura institucional para promover inversiones productivas.

El titular del CFI resaltó que uno de los principales desafíos del sector público es acercar estas herramientas a quienes las necesitan. “Todavía tenemos que profundizar las tareas de explicación y acercamiento. Los empresarios están concentrados en producir y nuestro desafío es hacer llegar los instrumentos allí donde se requieren”.

Lamothe también puso en valor la incorporación de nuevas empresas al Programa de Desarrollo de Proveedores y aseguró que este tipo de iniciativas resultan fundamentales para fortalecer las cadenas de valor vinculadas a sectores estratégicos como la minería, el petróleo y la agroindustria. “Mendoza es una referencia para el país en muchos procesos institucionales y hoy también está marcando el camino en materia de financiamiento y acceso al mercado de capitales”.

Por su parte el ministro de Hacienda recordó los primeros debates que surgieron cuando el CFI impulsó la creación de su Fondo de Garantías y reconoció que, en aquel momento, existían dudas respecto de la necesidad de desarrollar una herramienta de esa magnitud. “Hace algunos años me preguntaba para qué crear un fondo de garantías tan importante si el principal problema era la falta de financiamiento. Sin embargo, el tiempo demostró que se transformó en una herramienta clave para acompañar el crecimiento del sector productivo”.

Fayad destacó que el contexto económico actual presenta un escenario diferente, con un sistema financiero que ha retomado gradualmente su actividad y un mercado de capitales que vuelve a ofrecer oportunidades para empresas y proyectos de inversión.

El funcionario destacó la postura del Gobierno de Mendoza en este sentido. “Hoy el sistema financiero volvió a trabajar y el mercado de capitales está funcionando. Por eso la Provincia decidió avanzar en herramientas similares, fortaleciendo los fondos de garantía y complementándolos con subsidios de tasa”, señaló.

Además el ministro explicó que estas políticas permiten al Estado acompañar el crecimiento económico mediante mecanismos más eficientes que el otorgamiento directo de créditos, potenciando el rol del sistema financiero y ampliando las posibilidades de acceso al financiamiento.

Fayad resaltó las nuevas oportunidades de crecimiento. “Todas estas herramientas tienen un objetivo claro: financiar el desarrollo productivo y ayudar especialmente a las PyMEs a adaptarse a una nueva realidad económica, marcada por cambios en el consumo, la apertura de mercados y nuevas oportunidades de crecimiento. Esperamos que quienes participaron de esta jornada regresen a sus empresas con soluciones concretas para sus necesidades”.

Los temas de la jornada

Durante la jornada se desarrollaran exposiciones sobre las oportunidades que ofrece el mercado de capitales para el fondeo y financiamiento de empresas locales, brindando información sobre instrumentos disponibles para impulsar inversiones y ampliar las capacidades productivas de los distintos sectores económicos.

Asimismo, se abordaran herramientas destinadas al desarrollo de proveedores, con el propósito de fortalecer las cadenas de valor regionales y generar mayores oportunidades de vinculación entre empresas mendocinas y grandes actores económicos de la región.

La agenda incluye además la presentación del Fondo de Inversión en Innovación. Se trata de un nuevo instrumento impulsado por el CFI orientado a empresas de base científico-tecnológica. La actividad se desarrollará posteriormente en el Área de Innovación de la Universidad Nacional de Cuyo, en el Mendoza TIC Parque Tecnológico de Godoy Cruz, donde se darán a conocer los alcances de esta herramienta destinada a promover proyectos innovadores y de alto valor agregado.

La Jornada de Presentación de Herramientas Técnicas y Financieras se constituye como un espacio de encuentro entre el sector público y privado, permitiendo a empresarios, emprendedores y organizaciones productivas conocer de primera mano los instrumentos disponibles para impulsar el crecimiento, la innovación y el desarrollo estratégico de Mendoza.

Convenios para fortalecer el desarrollo productivo provincial

En el marco de la jornada también se concretó la firma de una serie de convenios destinados a fortalecer el desarrollo productivo provincial y ampliar las herramientas disponibles para las pequeñas y medianas empresas mendocinas. Entre ellos se destacaron los acuerdos vinculados con la Encuesta Federal Logística y el acompañamiento al XIX Congreso de Vialidad y Tránsito, iniciativas orientadas a consolidar una infraestructura logística y de transporte que contribuya a la competitividad de Mendoza.

Asimismo, se suscribió el convenio de adhesión al Programa de Financiamiento MiPyME vía Mercado de Capitales, una herramienta que busca facilitar el acceso de las empresas a nuevas fuentes de financiamiento. Posteriormente, especialistas del ecosistema financiero brindaron un taller práctico para explicar a empresarios locales las distintas alternativas disponibles para obtener fondeo mediante instrumentos del mercado de capitales.

Las autoridades también firmaron un convenio tripartito de asistencia financiera y el acuerdo de adhesión al Programa Desarrollo de Proveedores, una iniciativa destinada a fortalecer las cadenas de valor mediante la articulación entre empresas líderes y PyMEs locales. En este marco, firmas como La Anónima y Fecovita formalizaron su incorporación al programa, con el objetivo de potenciar la competitividad y el desarrollo regional.

La agenda incluyó además la presentación del Fondo de Inversión en Innovación (Inova CFI), una herramienta orientada a promover la creación y el crecimiento de empresas de base científica y tecnológica, fortaleciendo el ecosistema de innovación, ciencia y tecnología en las distintas provincias argentinas.

También se difundió que se realizará el Congreso de Infraestructura Vial para el Desarrollo del 15 al 18 de septiembre que coorganiza el Gobierno de Mendoza, el CFI con la asociación argentina de carreteros.