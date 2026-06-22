Mendoza x Mí suma más servicios y gestiones digitales en una sola aplicación

La plataforma cuenta con 450 mil usuarios registrados y permite realizar más de 170 trámites de manera digital.

La modernización y transformación digital del Estado que lleva adelante el Gobierno de Mendoza desde hace varios años suma nuevos servicios a la aplicación Mendoza x Mí. Actualmente, la plataforma incorporó el sistema de Gestión Educativa Integral (GEI), una herramienta que permitirá a estudiantes, padres y tutores acceder a información académica, documentación escolar y otros datos esenciales para el seguimiento de las trayectorias educativas.

Mendoza x Mí permite gestionar trámites, turnos, pagos, documentos y notificaciones oficiales desde un solo sitio web o aplicación. Es el canal directo entre los mendocinos y el Estado provincial, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

A través de la plataforma, los ciudadanos pueden acceder a certificados del Registro Civil, solicitar beneficios, gestionar turnos para salud o educación, realizar pagos de tasas y consultar notificaciones oficiales. Todo está integrado en un sistema único, centralizado y seguro.

Principales servicios

Trámites y documentos digitales: solicitud y seguimiento de partidas, certificados escolares y otros documentos.

Turnos inteligentes: elección de oficina, día y hora, con posibilidad de reprogramar en pocos pasos.

Mi Educación: consulta de calificaciones, asistencia, horarios de cursado, certificados, materias y libretas digitales.

Pagos on-line: pago de tasas provinciales con múltiples métodos y vinculación automática con los trámites correspondientes.

Gestión familiar y jurídica: administración de gestiones para menores o personas jurídicas desde una misma cuenta.

Salud pública digitalizada: acceso al historial de vacunas, estudios médicos, recetas electrónicas y validación de matrícula profesional.

Notificaciones en tiempo real: avisos sobre trámites, alertas educativas y comunicados oficiales.

Asistente virtual inteligente: un bot que responde consultas y guía a los usuarios paso a paso.

Los ciudadanos pueden ingresar desde mxm.mendoza.gov.ar o descargar la aplicación Mendoza por Mí desde Google Play o App Store. El registro es gratuito y la validación de identidad puede realizarse de manera 100% digital o presencial en la Casa de Gobierno. Cada cuenta es personal, segura e intransferible.