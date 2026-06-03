Mendoza suma la primera empresa al régimen productivo de cannabis medicinal y cáñamo industrial

Con reglas claras, controles adecuados y seguridad jurídica para quienes invierten y producen, Mendoza continúa consolidando nuevas oportunidades de desarrollo productivo. En ese marco, comenzó a operar Wichan S.A.S., la primera empresa incorporada al Régimen Productivo de la Ley Provincial de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, tras completar su inscripción en el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI).

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, junto al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, participaron del inicio de actividades de la firma, que marca un nuevo paso en la construcción de una industria con potencial para generar empleo, inversión y desarrollo en Mendoza.

La incorporación de la empresa se enmarca en la Ley Provincial 9617, que creó el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial y estableció herramientas para autorizar, fiscalizar y controlar los procesos de producción, distribución y comercialización de cannabis con fines medicinales, terapéuticos, paliativos del dolor e industriales en la Provincia.

Durante la recorrida, Mema destacó que Mendoza ya cuenta con las herramientas necesarias para dar previsibilidad a pacientes, profesionales, asociaciones y empresas interesadas en desarrollar la actividad.

“Ya están disponibles los registros y la normativa que regula el uso humano y veterinario, con sistemas de inscripción digital que permiten garantizar trazabilidad, control y transparencia. Estamos construyendo un marco que brinda seguridad jurídica a quienes invierten y producen, protege la salud pública y permite el desarrollo de una nueva actividad económica para Mendoza”, señaló.

El ministro explicó, además, que la Provincia avanza en convenios con otras jurisdicciones y en la puesta en funcionamiento de un laboratorio para el control de calidad de los productos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de fiscalización y seguimiento.

“El registro provincial permite ordenar la actividad, garantizar estándares sanitarios y generar condiciones para que nuevas inversiones puedan desarrollarse con reglas claras. Nuestro objetivo es acompañar el crecimiento de esta industria sin descuidar los controles que exige la salud pública”, agregó.

Por su parte, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, destacó el impacto que esta nueva actividad puede generar en la economía local.

“Celebramos que Mendoza haya avanzado en un marco legal para una nueva actividad productiva. Esto abre oportunidades para generar empleo, fortalecer la producción y promover inversiones, especialmente en nuestras zonas rurales”, afirmó.

A su turno, Facundo Ledesma, directivo de Wichan S.A.S., resaltó el alcance de la normativa provincial.

“Las nuevas licencias de cáñamo y cannabis que impulsa Mendoza permiten desarrollar tratamientos médicos y veterinarios innovadores, al mismo tiempo que generan empleo e inversiones dentro de un marco legal claro y seguro para las pymes. Mendoza es hoy una referencia en materia regulatoria para esta actividad”, sostuvo.

Con esta incorporación, Mendoza continúa avanzando en una política que combina desarrollo productivo, innovación y seguridad jurídica, promoviendo nuevas inversiones y oportunidades de crecimiento bajo un esquema de control, trazabilidad y resguardo de la salud pública.