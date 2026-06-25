Mendoza será sede de EINDE 2026, el encuentro internacional que reunirá a referentes mundiales de la nutrición deportiva

El Gobierno de Mendoza acompaña la realización de una capacitación de nivel internacional que convertirá a la provincia en el epicentro nacional de la nutrición deportiva y la ciencia aplicada al rendimiento.

Mendoza se prepara para recibir uno de los eventos científicos y deportivos más importantes de los últimos años en Argentina. El viernes 9 de octubre de 2026, la provincia será sede de EINDE 2026 – La Ciencia del Rendimiento, el Primer Encuentro Internacional de Nutrición Deportiva, una capacitación de alcance internacional que reunirá a especialistas de elite vinculados al alto rendimiento, la medicina metabólica y la nutrición aplicada al deporte profesional.

Con el apoyo del Gobierno de Mendoza, el encuentro se desarrollará en el Hotel Sheraton, en Ciudad de Mendoza, y contará con la presencia de referentes que trabajan con atletas de máximo nivel internacional, incluidos profesionales vinculados al fútbol mundial, la NFL, la NBA, la MLS y organismos como el Comité Olímpico Internacional.

El organizador del encuentro, Hernán Sportiúk, destacó la importancia de que Mendoza sea sede de esta propuesta académica y científica de jerarquía internacional.

“Traer a estos disertantes a la Argentina, con una agenda de charlas federal, no es solo un evento académico; es una oportunidad única para acceder de primera mano a las estrategias que hoy se utilizan en los vestuarios y laboratorios más exclusivos del mundo”, expresó.

El EINDE 2026 tendrá como eje central la tríada del rendimiento moderno: nutrición de precisión, entrenamiento corporal estratégico y mentalidad saludable. Durante la jornada, profesionales de la salud, preparadores físicos, entrenadores, nutricionistas, estudiantes y deportistas podrán actualizarse con las últimas evidencias científicas y herramientas prácticas aplicadas al alto rendimiento.

Referentes internacionales de primer nivel

El congreso contará con un panel de especialistas de reconocimiento mundial:

Francis Holway, de Argentina

Considerado uno de los máximos referentes en antropometría de habla hispana, ha sido consultor del Comité Olímpico Internacional y trabajó con planteles de fútbol de elite. Su experiencia se centra en la optimización de la composición corporal para potenciar fuerza, velocidad y rendimiento deportivo.

Ismael Galancho, de España

Nutricionista personal de Lionel Messi, Luis Suárez y Enzo Fernández. Su trabajo se basa en un enfoque de rigor científico y nutrición de precisión aplicada al deporte profesional.

Marcos Vázquez, de España

Creador de Fitness Revolucionario y una de las voces más influyentes en divulgación científica vinculada con la salud y el rendimiento. Su enfoque integra hábitos saludables, salud metabólica y entrenamiento alineado con la biología humana.

Antonella Robledo Irigoyen, de Argentina

Especialista en Nutrición y Antropometría. Actualmente se desempeña como nutricionista de Premier Padel y ha trabajado junto a instituciones vinculadas a la MLS y al Argentina Padel Tour, aplicando estrategias nutricionales en contextos de alta competencia.

Dr. Borja Bandera, de España

Médico especialista en Endocrinología y Nutrición, reconocido por sus investigaciones y abordajes vinculados con medicina metabólica, prevención de enfermedades crónicas y optimización hormonal.

Desde la organización remarcaron que el objetivo del encuentro es democratizar el acceso al conocimiento de vanguardia y generar un espacio de actualización profesional con impacto federal.

El apoyo del Gobierno de Mendoza a esta iniciativa reafirma el posicionamiento de la provincia como sede de grandes eventos vinculados al deporte, la salud, la capacitación y el desarrollo científico.

Detalles del evento

Fecha: viernes 9 de octubre de 2026

Lugar: Hotel Sheraton, Ciudad de Mendoza

Organiza: EINDE, Encuentro Internacional de Nutrición Deportiva

Información e inscripciones: www.einde.org

Instagram: @eindeoficial