Mendoza se prepara para la Expo Educativa 2026

Institutos de Educación Superior y Universidades comenzaron a trabajar en conjunto para generar uno de los espacios de ofertas de carreras más importante de la región.

Autoridades de diferentes instituciones educativas de la provincia firmaron este martes el convenio de compromiso para la organización de la Expo Educativa Mendoza 2026, el espacio académico más convocante del oeste argentino que tendrá su formato presencial el 25 y 26 de junio en las Naves UNCuyo, Creativa y Cultural de la Ciudad de Mendoza.

El acto tuvo lugar en el Centro de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo (CICUNC) y participaron Institutos de Educación Superior (IES) de la Dirección General de Escuelas (DGE), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad de Congreso, Pontiﬁcia Universidad Católica Argentina, Universidad Champagnat, Universidad del Aconcagua, Instituto Universitario de Ciencias Empresariales (IUCE), Universidad de Mendoza, Universidad Juan Agustín Maza y Ciudad Universitaria.

Esther Sánchez, rectora de la UNCuyo, durante la firma del convenio agradeció a las instituciones que participan por el compromiso y destacó la responsabilidad de estos espacios educativos para transformarse y acompañar a los futuros profesionales de la provincia y el país. “Debemos acompañar los avances tecnológicos y trabajar juntos tendiendo puentes, esta feria es un avance en estos tiempos desafiantes. Esta expo educativa da señales de una formación integral y con perfiles solidarios”, remarcó Esther Sánchez.

Por su parte, Adriana Yenarópulos, coordinadora general de Políticas Educativas de la DGE, expresó que desde el gobierno escolar se comprende a este espacio educativo como una política de Estado. “Es un honor que la DGE pueda mostrar toda la oferta educativa que permita a los jóvenes pensar en proyectos de vida. Mendoza tiene a cada instituto vinculado al desarrollo productivo de cada región”.

25 y 26 de junio en la Nave

Los próximos 25 y 26 de junio en las Naves UNCuyo, estudiantes de secundaria, jóvenes y adultos, se encontrarán una oferta académica que incluye carreras, tecnicaturas y oﬁcios. Habrá islas 360º de cada institución, ubicadas en La Báscula, para conocer todas las carreras.

También se ofrecerán talleres de orientación vocacional y vida universitaria, junto con actividades recreativas y tecnológicas y un circuito de salud.

La entrada será libre y se puede experimentar también de manera virtual en https://expoeducativa.mendoza.edu.ar/ y en las redes sociales de las instituciones participantes.