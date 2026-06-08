Mendoza presentó su estrategia para fortalecer la competitividad de los yacimientos convencionales en Arpel 2026

El director de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Ambiente, Lucas Erio, representó a Mendoza en la octava edición de la Conferencia Arpel 2026, uno de los encuentros más relevantes de la industria energética de América Latina y el Caribe, donde expuso la visión de la provincia sobre el presente y futuro de los yacimientos convencionales y las políticas implementadas para fortalecer la competitividad del sector hidrocarburífero.

La conferencia se desarrolló entre el 1 y el 4 de junio en el Hotel Hilton de Buenos Aires bajo el lema “Juntos somos energía. Promoviendo la competitividad de la industria del petróleo y gas, la seguridad energética y el crecimiento económico en América Latina y el Caribe”. El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, empresas operadoras, organismos internacionales, especialistas, universidades y asociaciones energéticas de toda la región para debatir sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria.

Erio integró el panel “Eficiencia e innovación: claves para impulsar la competitividad de los yacimientos convencionales”, junto a Jorge Buciak, gerente de Ingeniería, Desarrollo y Logística de Capsa-Capex; Martín Gandolfo, Chief Operating Officer (COO) de Quintana Energy; y Adrián Mascheroni, vicepresidente de Servicios a la Operación de Compañía General de Combustibles (CGC).

Durante su participación, Erio compartió la experiencia de Mendoza en materia de desarrollo hidrocarburífero y destacó la importancia de sostener la actividad convencional con políticas públicas orientadas a la eficiencia, la innovación tecnológica y la generación de incentivos que promuevan nuevas inversiones.

“Pudimos debatir y expresar los diferentes ejes que hacen a la competitividad en campos convencionales. Nosotros estamos convencidos de que los campos convencionales siguen siendo competitivos cuando se los mira desde una lógica distinta. En Mendoza lo vemos claramente y hemos hecho nuestra tarea: generar incentivos concretos para mejorar la rentabilidad de los proyectos y lograr que el capital se reinvierta en el desarrollo del sector”, sostuvo Erio.

Explicó que la estrategia provincial apunta a fortalecer la producción convencional mediante la recuperación secundaria y terciaria, la incorporación de tecnología y la mejora continua de la eficiencia operativa, al mismo tiempo que se avanza en la apertura de nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo de recursos no convencionales.

“Tenemos que sostener el convencional, como ya lo venimos haciendo, empujar la recuperación secundaria, la terciaria, la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, ir abriendo la frontera al no convencional. Hemos generado el marco para que esa competitividad exista, con incentivos claros que hacen a las empresas más competitivas en términos de rentabilidad. Esa rentabilidad deviene en reinversión, y esa reinversión en mayor producción e impacto en la cadena de valor”, afirmó.

Erio también remarcó que las decisiones vinculadas a la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y la generación de condiciones favorables para la inversión tienen efectos directos sobre la productividad de la actividad y sobre el entramado económico asociado a la industria.

“Muchas de las decisiones que se toman y se ejecutan en los campos convencionales, como la eficiencia, la innovación, la aplicación de tecnología y, en nuestro caso, la posibilidad de brindar incentivos para que la industria siga desarrollándose, terminan impactando directamente en la competitividad, en la productividad y en toda la cadena de valor”, señaló.

Un espacio de debate sobre el futuro energético regional

La Conferencia Arpel 2026 se desarrolló en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la seguridad energética, impulsar la competitividad y acompañar los procesos de transición energética que atraviesan los distintos países de la región.

A lo largo de cuatro jornadas se abordaron temas vinculados con la geopolítica energética internacional, el desarrollo de los recursos no convencionales, la expansión de los mercados de gas natural, la refinación, la transformación digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad industrial, los riesgos climáticos, la sostenibilidad, el financiamiento de proyectos y los desafíos vinculados al talento y al futuro del trabajo en el sector energético.

La participación de Mendoza en Arpel 2026 permitió compartir la experiencia provincial en materia de desarrollo hidrocarburífero y formar parte de los principales debates que hoy atraviesan al sector energético regional.

En ese marco, la provincia expuso las herramientas que viene impulsando para fortalecer la actividad, entre ellas los programas de incentivos para la reactivación de áreas maduras, la promoción de proyectos de recuperación secundaria y terciaria, los procesos licitatorios para nuevas áreas de exploración y explotación, la simplificación de trámites regulatorios y la generación de condiciones que favorezcan la llegada de inversiones tanto a Vaca Muerta Mendoza como a los yacimientos convencionales de la cuenca cuyana.

En un escenario marcado por la búsqueda de mayor competitividad, eficiencia e innovación, Mendoza ratificó su estrategia de consolidar la producción convencional mediante nuevas inversiones, mejoras operativas e incorporación de tecnología. Estas acciones apuntan a fortalecer una actividad que continúa siendo fundamental para el empleo, el desarrollo productivo, la generación de proveedores especializados y el crecimiento de la cadena de valor energética de la provincia.