Mendoza presenta su programación de actividades para las vacaciones de invierno

El Teatro Independencia encabezará la gran agenda de actividades que también recorrerá otros importantes espacios culturales como el Espacio Cultural Le Parc, la Biblioteca Pública San Martín, el ECA Sur y el Museo Cornelio Moyano, además de extenderse por distintos puntos del territorio provincial. De esta manera, la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la Provincia de Mendoza, presenta oficialmente su programación para el receso invernal.
Durante estas dos semanas, la provincia invita a disfrutar de sus espacios abiertos y salas con una variada grilla multidisciplinar. La cartelera estará compuesta por imperdibles propuestas de comedia, teatro infantil, clown, circo, títeres, marionetas, música y muestras artísticas, con divertidas puestas en escena pensadas para el disfrute de toda la familia.
Las entradas para estos espectáculos, en su mayoría, son gratuitas o con precios muy accesibles que van desde los $4.000 a los $7.000, y se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma www.entradaweb.com. Con cientos de funciones programadas, Mendoza se prepara para vivir un receso invernal lleno de diversión, arte y entretenimiento apto para todo público.
Actividades en los espacios culturales del Gobierno
- Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza)
Las entradas para el espectáculo “Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» del Elenco Chapote, que tendrá funciones desde el jueves 9 al sábado 18 de julio, tienen un valor de $7.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com
Jueves 9 de julio
17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote
Viernes 10 de julio
17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote
Sábado 11 de julio
17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote
Domingo 12 de julio
17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote
Lunes 13 de julio
17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote
Martes 14 de julio
17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote
Miércoles 15 de julio
17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote
Jueves 16 de julio
17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote
Viernes 17 de julio
17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote
Sábado 18 de julio
17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote
- Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)
Las entradas para los espectáculos en el Le Parc tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com
Domingo 5 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Desorbitados» Una aventura espacial – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián
«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico
17.30h – Sala Vilma Rúpolo
«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«El Musiloco recital» – Los Musilocos
Lunes 6 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Desorbitados» – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián
«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico
17.30h – Sala Vilma Rúpolo
«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«El Musiloco recital» – Los Musilocos
Martes 7 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Desorbitados» – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián
«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico
17.30h – Sala Vilma Rúpolo
«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«El Musiloco recital» – Los Musilocos
Miércoles 8 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Desorbitados» – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián
«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico
17h – Sala Vilma Rúpolo
«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«El Musiloco recital» – Los Musilocos
Jueves 9 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Desorbitados» – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián
«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico
17.30h – Sala Vilma Rúpolo
«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«El Musiloco recital» – Los Musilocos
Viernes 10 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Desorbitados» – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián
«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico
17.30h – Sala Vilma Rúpolo
«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«El Musiloco recital» – Los Musilocos
Sábado 11 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Desorbitados» – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián
«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico
17.30h – Sala Vilma Rúpolo
«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«El Musiloco recital» – Los Musilocos
Domingo 12 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Burbujas a la carta» – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián
«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado
17.30h – Sala Vilma Rúpolo
«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita
Lunes 13 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Burbujas a la carta» – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián
«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado
17h – Sala Vilma Rúpolo
«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita
Martes 14 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Burbujas a la carta» – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián
«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado
17.30h – Sala Vilma Rúpolo
«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita
Miércoles 15 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Burbujas a la carta» – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián
«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado
17.30h – Sala Vilma Rúpolo
«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita
Jueves 16 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Burbujas a la carta» – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián
«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado
17.30h – Sala Vilma Rúpolo
«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita
Viernes 17 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Burbujas a la carta» – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián
«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado
17.30h – Sala Vilma Rúpolo
«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita
Sábado 18 de julio
16h – Sala Tito Francia
«Burbujas a la carta» – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián
«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado
17.30h – Sala Vilma Rúpolo
«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez
“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez
«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita
- Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)
Las entradas para los espectáculos en la BPGSM tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse por www.entradaweb.com
Domingo 5 de julio
17h – «Rolando en el palacio de la tristeza» – Grupo del Sinfín
Lunes 6 de julio
17h – «Rolando en el palacio de la tristeza» – Grupo del Sinfín
Martes 7 de julio
17h – «Bom Borom bom bom» – Teatro de Títeres Banda Espuma
Miércoles 8 de julio
17h – «Bom Borom bom bom» – Teatro de Títeres Banda Espuma
Jueves 9 de julio
17h – «Navegando en historias» – Porotíteres
Viernes 10 de julio
17h – «Navegando en historias» – Porotíteres
Sábado 11 de julio
17h – «Lolo y Nina» – La Oruga Títeres
Domingo 12 de julio
17h – «Lolo y Nina» – La Oruga Títeres
Lunes 13 de julio
17h – «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro
Martes 14 de julio
17h – «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro
Miércoles 15 de julio
17h – “Los tesoros de Pipo” – Giraluna Títeres
Jueves 16 de julio
17h – Capital. Biblioteca Pública General San Martín
“Los tesoros de Pipo” – Giraluna Títeres
Viernes 17 de julio
17h – «Rojo amor» – La Pericana
Sábado 18 de julio
17h – «Rojo amor» – La Pericana
- Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano (Av. Las Tipas, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza)
Todas las actividades en el Museo son gratuitas y por orden de llegada.
Jueves 9 de julio
16.30h – «Había una vez… truz» – Ofelia, títeres con alma
Viernes 10 de julio
16.30h – «Había una vez… truz» – Ofelia, títeres con alma
Sábado 11 de julio
16.30h – «El jardín de Margarita» – Elenco Pataletas
Domingo 12 de julio
16.30h – «El jardín de Margarita» – Elenco Pataletas
Jueves 16 de julio
16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi
Viernes 17 de julio
16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi
ECA Sur Enrique Sobisch (Av. El Libertador, San Rafael)
Viernes 17 de julio
17h – «La ratita Presumida» – Teatro
Entrada. Gratis por orden de llegada
Sábado 18 de julio
17h – «Inventora de historietas» – Churita
Entrada. Gratis por orden de llegada
- Grilla completa de actividades en los departamentos
Domingo 5 de julio
16h – Santa Rosa. Auditorio Municipal Santa Rosa (Avenida San Martín s/n)
«Augusto The Looper» presenta Brilla, Brujo, Zip Zap Zoom
Entrada. Gratis por orden de llegada
Martes 7 de julio
16h – San Carlos. Museo Fuerte San Carlos (Calle J. Néstor Lencinas esq. Independencia)
«Circus Magenta» presenta Evolushow