Mendoza presenta su programación de actividades para las vacaciones de invierno

Del domingo 5 al sábado 18 de julio, mendocinos y turistas podrán disfrutar de una agenda federal con cientos de propuestas culturales para todas las edades.

El Teatro Independencia encabezará la gran agenda de actividades que también recorrerá otros importantes espacios culturales como el Espacio Cultural Le Parc, la Biblioteca Pública San Martín, el ECA Sur y el Museo Cornelio Moyano, además de extenderse por distintos puntos del territorio provincial. De esta manera, la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la Provincia de Mendoza, presenta oficialmente su programación para el receso invernal.

Durante estas dos semanas, la provincia invita a disfrutar de sus espacios abiertos y salas con una variada grilla multidisciplinar. La cartelera estará compuesta por imperdibles propuestas de comedia, teatro infantil, clown, circo, títeres, marionetas, música y muestras artísticas, con divertidas puestas en escena pensadas para el disfrute de toda la familia.

Las entradas para estos espectáculos, en su mayoría, son gratuitas o con precios muy accesibles que van desde los $4.000 a los $7.000, y se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma www.entradaweb.com. Con cientos de funciones programadas, Mendoza se prepara para vivir un receso invernal lleno de diversión, arte y entretenimiento apto para todo público.

Actividades en los espacios culturales del Gobierno

Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza)

Las entradas para el espectáculo “Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» del Elenco Chapote, que tendrá funciones desde el jueves 9 al sábado 18 de julio, tienen un valor de $7.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com

Jueves 9 de julio

17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote

Viernes 10 de julio

17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote

Sábado 11 de julio

17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote

Domingo 12 de julio

17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote

Lunes 13 de julio

17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote

Martes 14 de julio

17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote

Miércoles 15 de julio

17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote

Jueves 16 de julio

17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote

Viernes 17 de julio

17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote

Sábado 18 de julio

17h – «Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» – Elenco Chapote

Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Las entradas para los espectáculos en el Le Parc tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com

Domingo 5 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Desorbitados» Una aventura espacial – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián

«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo

«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«El Musiloco recital» – Los Musilocos

Lunes 6 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Desorbitados» – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián

«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo

«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«El Musiloco recital» – Los Musilocos

Martes 7 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Desorbitados» – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián

«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo

«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«El Musiloco recital» – Los Musilocos

Miércoles 8 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Desorbitados» – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián

«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico

17h – Sala Vilma Rúpolo

«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«El Musiloco recital» – Los Musilocos

Jueves 9 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Desorbitados» – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián

«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo

«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«El Musiloco recital» – Los Musilocos

Viernes 10 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Desorbitados» – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián

«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo

«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«El Musiloco recital» – Los Musilocos

Sábado 11 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Desorbitados» – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián

«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo

«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«El Musiloco recital» – Los Musilocos

Domingo 12 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Burbujas a la carta» – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián

«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo

«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita

Lunes 13 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Burbujas a la carta» – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián

«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado

17h – Sala Vilma Rúpolo

«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita

Martes 14 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Burbujas a la carta» – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián

«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo

«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita

Miércoles 15 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Burbujas a la carta» – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián

«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo

«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita

Jueves 16 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Burbujas a la carta» – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián

«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo

«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita

Viernes 17 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Burbujas a la carta» – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián

«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo

«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita

Sábado 18 de julio

16h – Sala Tito Francia

«Burbujas a la carta» – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián

«Sueña Pandora Sueña» – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo

«Una flor para el Rey» – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

“Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«Clásicos del Circo» – Tatan y Porotita

Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)

Las entradas para los espectáculos en la BPGSM tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse por www.entradaweb.com

Domingo 5 de julio

17h – «Rolando en el palacio de la tristeza» – Grupo del Sinfín

Lunes 6 de julio

17h – «Rolando en el palacio de la tristeza» – Grupo del Sinfín

Martes 7 de julio

17h – «Bom Borom bom bom» – Teatro de Títeres Banda Espuma

Miércoles 8 de julio

17h – «Bom Borom bom bom» – Teatro de Títeres Banda Espuma

Jueves 9 de julio

17h – «Navegando en historias» – Porotíteres

Viernes 10 de julio

17h – «Navegando en historias» – Porotíteres

Sábado 11 de julio

17h – «Lolo y Nina» – La Oruga Títeres

Domingo 12 de julio

17h – «Lolo y Nina» – La Oruga Títeres

Lunes 13 de julio

17h – «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro

Martes 14 de julio

17h – «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro

Miércoles 15 de julio

17h – “Los tesoros de Pipo” – Giraluna Títeres

Jueves 16 de julio

17h – Capital. Biblioteca Pública General San Martín

“Los tesoros de Pipo” – Giraluna Títeres

Viernes 17 de julio

17h – «Rojo amor» – La Pericana

Sábado 18 de julio

17h – «Rojo amor» – La Pericana

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano (Av. Las Tipas, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza)

Todas las actividades en el Museo son gratuitas y por orden de llegada.

Jueves 9 de julio

16.30h – «Había una vez… truz» – Ofelia, títeres con alma

Viernes 10 de julio

16.30h – «Había una vez… truz» – Ofelia, títeres con alma

Sábado 11 de julio

16.30h – «El jardín de Margarita» – Elenco Pataletas

Domingo 12 de julio

16.30h – «El jardín de Margarita» – Elenco Pataletas

Jueves 16 de julio

16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi

Viernes 17 de julio

16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi

ECA Sur Enrique Sobisch (Av. El Libertador, San Rafael)

Viernes 17 de julio

17h – «La ratita Presumida» – Teatro

Entrada. Gratis por orden de llegada

Sábado 18 de julio

17h – «Inventora de historietas» – Churita

Entrada. Gratis por orden de llegada

Grilla completa de actividades en los departamentos

Domingo 5 de julio

16h – Santa Rosa. Auditorio Municipal Santa Rosa (Avenida San Martín s/n)

«Augusto The Looper» presenta Brilla, Brujo, Zip Zap Zoom

Entrada. Gratis por orden de llegada

Martes 7 de julio

16h – San Carlos. Museo Fuerte San Carlos (Calle J. Néstor Lencinas esq. Independencia)

«Circus Magenta» presenta Evolushow