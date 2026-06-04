Mendoza lanza “Prode Mansa Pasión”, una experiencia que une el Mundial y los atractivos de la provincia

La iniciativa invita a participar de un Prode gratuito durante el Mundial y competir por experiencias turísticas en distintos destinos mendocinos.

En el marco de la campaña Mansa Pasión, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) lanzó una propuesta que busca sumar emoción a cada partido del Mundial y, al mismo tiempo, poner en valor la amplia oferta turística de la provincia.

La acción invita a mendocinos y visitantes de todo el país a participar de un Prode online, realizando pronósticos de los partidos y acumulando puntos a medida que avance la competencia.

Los participantes podrán seguir su desempeño en un ranking general y competir por experiencias turísticas especialmente diseñadas para descubrir algunos de los principales atractivos de Mendoza.

Para participar, los interesados deberán ingresar a prode.mendoza.tur.ar, registrarse y completar sus pronósticos antes del inicio de cada encuentro. Cada acierto otorgará puntos que permitirán avanzar posiciones en la tabla de clasificación.

Premios para vivir Mendoza

Además de los premios finales para quienes lideren el ranking general, el Prode Mansa Pasión contará con siete sorteos especiales durante el desarrollo del Mundial. En cada fecha de corte, los participantes tendrán la posibilidad de ganar una caja de vinos de Mendoza, celebrando así la pasión por el fútbol y uno de los productos emblemáticos de la provincia.

Las fechas de corte serán:

Primer corte: 17 de junio. Sorteo: 18 de junio.

Segundo corte: 23 de junio. Sorteo: 24 de junio.

Tercer corte: 27 de junio. Sorteo: 28 de junio.

Cuarto corte: 3 de julio. Sorteo: 4 de julio.

Quinto corte: 7 de julio. Sorteo: 8 de julio.

Sexto corte: 11 de julio. Sorteo: 12 de julio.

Séptimo corte: 15 de julio. Sorteo: 16 de julio.

Premios finales

Primer premio

Dos noches para cuatro personas en Rosell Boher.

Dos noches para cuatro personas en Puesto del Indio.

Almuerzo y visita en Finca Decero.

Excursión a Alta Montaña con Saint Germain.

Segundo premio

Tres noches para cuatro personas en Posada Bodega Chaglasian.

Visita a Laberinto de Borges.

Bajada de rafting y cruce en catamarán a la playa en Valle Grande.

Cena en El Bodegón.

Tercer premio

Tres noches para dos personas en Esplendor.

Almuerzo y visita en Finca Agostino.

Excursión a Alta Montaña con Saint Germain.

Una campaña para vivir el Mundial desde Mendoza

El Prode forma parte de Mansa Pasión, la campaña impulsada por el Gobierno de Mendoza para acompañar el Mundial con propuestas que integran turismo, gastronomía, vino, naturaleza y experiencias en todo el territorio provincial.

La iniciativa busca convertir cada partido en una oportunidad para conectar con la identidad mendocina y promover los distintos destinos y prestadores turísticos que forman parte de la oferta provincial.

Con esta propuesta, Mendoza invita a vivir la pasión del fútbol desde una perspectiva diferente, combinando la emoción de la competencia deportiva con experiencias únicas que reflejan la esencia de uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina.

Cómo participar

Ingresar a prode.mendoza.tur.ar.

Registrarse con los datos solicitados.

Completar los pronósticos antes de cada partido.

Sumar puntos con cada acierto y seguir la posición en el ranking.

Las personas interesadas deben ingresar en este enlace para obtener más información.