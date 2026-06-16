Mendoza habilitará el «modo testigo»: los ciudadanos podrán enviar videos de infracciones de tránsito

El Gobierno de Mendoza impulsa una modificación legislativa que permitirá a los ciudadanos colaborar con el control vial mediante el envío de videos e imágenes de presuntas infracciones de tránsito. La iniciativa, presentada en la Legislatura provincial por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al senador Germán Vicchi, busca formalizar una práctica que actualmente se replica de manera espontánea a través de las redes sociales.

La propuesta contempla la incorporación de un nuevo artículo a la Ley de Tránsito provincial y habilitará un sistema denominado «modo testigo», mediante el cual cualquier persona podrá aportar material audiovisual cuando detecte conductas imprudentes o posibles infracciones en la vía pública.

Cómo funcionará el sistema

Según explicaron las autoridades, los ciudadanos podrán enviar videos, fotografías o registros digitales a través de canales oficiales, incluyendo plataformas institucionales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Una vez recibido el material, será analizado por la autoridad administrativa competente, que elaborará un informe preventivo para determinar si existen elementos suficientes para remitir el caso al Juzgado Vial correspondiente.

La ministra Mercedes Rus explicó que el objetivo es aprovechar la información que muchas veces circula en redes sociales para fortalecer las herramientas de prevención y control.

«Los videos enviados permitirán que los ciudadanos actúen como testigos y nosotros podamos elaborar un informe preventivo que luego será remitido al juzgado vial», señaló.

Los registros no serán denuncias formales

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que las imágenes o videos aportados por particulares no tendrán carácter de denuncia formal.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia aclararon que la evidencia digital deberá ser verificada antes de ser considerada válida. Para ello, se analizarán datos como la patente del vehículo involucrado, la ubicación, la fecha y la hora del hecho denunciado.

Además, el sistema prevé mecanismos para detectar posibles falsificaciones o situaciones que correspondan a otras jurisdicciones, garantizando así mayores niveles de control y transparencia.

Apuntan a prevenir accidentes graves

Durante la presentación del proyecto, Rus destacó que numerosas maniobras peligrosas que suelen viralizarse en redes sociales terminan derivando en siniestros viales con consecuencias fatales.

La funcionaria afirmó que gran parte de los accidentes graves están vinculados a conductas negligentes al volante y remarcó la necesidad de intervenir de manera preventiva antes de que ocurran tragedias.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la seguridad vial mediante una participación más activa de la ciudadanía y una mejor articulación entre los vecinos, los organismos de control y la Justicia.

Más participación ciudadana y herramientas digitales

El proyecto también establece que, cuando el contenido haya sido publicado previamente en plataformas abiertas o redes sociales, se considerará un aporte ciudadano y las autoridades no serán responsables por la veracidad original del material.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a modernizar los mecanismos de control vial, ordenar el flujo de información que ya existe en el ámbito digital y aprovechar el uso masivo de teléfonos celulares para documentar situaciones que ocurren en la vía pública.

Si la iniciativa obtiene el respaldo legislativo, Mendoza contará con una nueva herramienta de colaboración ciudadana destinada a reforzar la prevención, mejorar la seguridad vial y contribuir al trabajo de los juzgados especializados en tránsito.