Mendoza dio inicio a la White Hat Conference, la cumbre internacional de hackers éticos y ciberseguridad

La séptima edición de uno de los encuentros internacionales más importantes sobre ciberseguridad y ciberdelito comenzó este lunes en la provincia. Participan especialistas de más de 15 países y las actividades tendrán alcance en más de 70 naciones. La apertura oficial será este martes con la presencia de autoridades provinciales y referentes internacionales de la Universidad de Boston.

Hackers éticos y especialistas en ciberseguridad de distintos países comenzaron a competir este lunes en Mendoza en el marco de la White Hat Conference 2026, uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la prevención del ciberdelito y la investigación digital.

La provincia fue elegida para albergar la séptima edición de esta conferencia, que desde su creación en Colombia en 2019 se consolidó como un espacio de referencia internacional para el intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias vinculadas con la seguridad digital. Tras realizarse en ciudades como Boston, Seúl y Madrid, el encuentro llega por primera vez a Argentina.

La primera jornada estuvo dedicada al inicio de la competencia internacional que forma parte de la conferencia. Allí, equipos integrados por hackers éticos y profesionales de distintas disciplinas de diferentes países ponen a prueba sus capacidades para identificar vulnerabilidades, analizar amenazas y resolver desafíos vinculados con el crimen transnacional, la protección de sistemas informáticos y la investigación del cibercrimen.

La iniciativa promueve el intercambio de conocimiento científico entre especialistas de distintas partes del mundo y de Argentina, y contribuye a la preparación frente a los nuevos desafíos en materia de ciberseguridad y grandes eventos internacionales, como la Copa Mundial FIFA 2026.

Lejos de la imagen asociada al delito informático, los hackers éticos son especialistas que utilizan herramientas y metodologías similares a las empleadas por ciberdelincuentes para detectar fallas de seguridad, fortalecer sistemas y prevenir ataques antes de que ocurran.

La apertura oficial de las jornadas académicas e institucionales se realizará este martes en el Hotel Sheraton Mendoza y contará con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado; la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el fundador de la White Hat Conference y director de los programas de Investigación de Cibercrimen y Ciberseguridad de Boston University Metropolitan College, Kyung-Shick Choi; el decano asociado senior de esa casa de estudios, Lou Chitkushev, y el director académico general de CLICLEX, Rafael García Borda.

Organizada por el Gobierno de Mendoza, la prestigiosa Universidad de Boston —a través de su Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity— y CLICLEX, la conferencia se desarrollará hasta el 3 de junio bajo el lema “Ciberseguridad y prevención del delito digital: construyendo preparación global para megaeventos”.

Durante las jornadas se abordarán temáticas vinculadas con inteligencia cibernética, protección de infraestructuras críticas, investigación de delitos digitales, ciberataques a gran escala, resiliencia tecnológica, flujos financieros ilícitos, lavado de activos, criptomonedas, análisis forense digital y cooperación internacional frente a las nuevas amenazas del entorno digital.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Organización de los Estados Americanos (OEA), Boston University, organismos especializados en ciberseguridad de distintos países, universidades, fiscalías, fuerzas de seguridad y empresas tecnológicas.

La edición 2026 cuenta con modalidad presencial y virtual, la participación de especialistas de más de 15 países y una proyección internacional que alcanzará a más de 70 naciones. El programa completo de actividades puede consultarse en este enlace.