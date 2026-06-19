Mendoza creció 1,6% en 2025

La economía de Mendoza registró un crecimiento del 1,56% durante 2025, según las estimaciones preliminares de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), en el marco de la actualización del Producto Bruto Geográfico (PBG). El dato refleja una aceleración respecto de 2024, cuando la expansión había sido de apenas 0,29%.

Desde el organismo aclararon que los resultados definitivos se conocerán a fines de junio, una vez finalizado el proceso de revisión estadística.

De acuerdo con la serie oficial a precios constantes de 2004, el PBG provincial pasó de 25,3 millones de pesos en 2024 a 25,7 millones en 2025. La mejora representa un crecimiento más de cinco veces superior al registrado el año anterior y confirma el tercer año consecutivo de expansión económica en la provincia, aunque a un ritmo moderado.

Pese a la recuperación, Mendoza se mantuvo por debajo de otros desempeños regionales y nacionales. Mientras el Producto Bruto Interno del país creció 4,4%, San Juan registró una expansión del 3,6%.

El principal impulso provino de los sectores productores de bienes, que avanzaron 2,85% durante 2025. Dentro de este grupo se destacó la industria manufacturera, con un crecimiento del 4,75%, consolidándose como uno de los mayores aportantes a la actividad económica provincial.

También mostraron resultados positivos la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+1,61%), la explotación de minas y canteras (+1,04%) y la construcción (+1,19%). En contraste, el suministro de electricidad, gas y agua cayó 6,09%, convirtiéndose en el sector con peor desempeño entre los productores de bienes.

Las actividades de servicios crecieron 1,3%, por debajo del promedio provincial. Entre los rubros con mejor evolución se ubicaron la administración pública y defensa (+7,28%), el comercio mayorista y minorista (+4,71%), hoteles y restaurantes (+4,27%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+4,22%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (+1,97%).

El comercio tuvo una participación destacada por su peso dentro de la estructura económica mendocina y por reflejar una mejora en el movimiento general de la actividad.

No todos los sectores acompañaron la recuperación. La intermediación financiera registró una caída del 18,13%, la más pronunciada de toda la economía provincial. También mostraron retrocesos la enseñanza (-1,75%), los servicios domésticos (-1,71%) y el sector de electricidad, gas y agua (-6,09%).

El análisis sectorial refleja una recuperación heterogénea. Mientras la industria, el comercio y la actividad vinculada al consumo mostraron avances significativos, los servicios financieros y algunos sectores sociales continuaron exhibiendo señales de debilidad.

Para el economista Daniel Garro, los datos evidencian una recuperación moderada, aunque parte del crecimiento podría responder a factores transitorios. El especialista consideró que tanto la industria manufacturera como el comercio podrían haber estado impulsados por la venta de stocks acumulados durante el año.

Garro también señaló que la fuerte caída de la intermediación financiera refleja una reducción significativa del financiamiento disponible para empresas y particulares en Mendoza, e indicó que parte de los depósitos captados por los bancos provinciales podrían haber sido destinados a financiar actividades fuera de la provincia.

Otro aspecto destacado por el economista fue el crecimiento de la administración pública y defensa. Según su análisis, el aumento del gasto estatal habría contribuido a sostener la actividad económica y generado un efecto indirecto sobre sectores como el comercio y la gastronomía.

Respecto del turismo, relativizó su incidencia en el crecimiento de hoteles y restaurantes y atribuyó gran parte del desempeño del sector al consumo interno.

De cara al futuro, Garro sostuvo que será clave observar la evolución de la industria manufacturera y el impacto que puedan generar los proyectos mineros, que comenzarían a reflejarse con mayor intensidad durante 2026.

La confirmación definitiva de estos resultados llegará a fines de junio, cuando la DEIE publique la versión final del Producto Bruto Geográfico de Mendoza correspondiente a 2025.