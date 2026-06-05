Mendoza continúa mostrando señales positivas en materia educativa.

Este jueves, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, presentó los resultados de la primera medición de fluidez y comprensión lectora correspondiente a 2026, que reflejan una mejora sustancial en los aprendizajes de los estudiantes mendocinos.

De acuerdo con los datos oficiales, la comprensión lectora fue uno de los indicadores con mayor crecimiento respecto al año anterior. Durante la presentación, el funcionario destacó la importancia de fortalecer esta habilidad y aseguró que los avances observados son el resultado de políticas sostenidas en el tiempo.

“Leer mejor es importante. Comprender lo que se lee, todavía más”, expresó García Zalazar al analizar los resultados.

En el nivel primario, los alumnos de tercer grado registraron un incremento de 33 puntos porcentuales en interpretación de textos y de 21 puntos en obtención de información en comparación con las mediciones de 2025. Además, el denominado “nivel crítico” de fluidez lectora se redujo en 21 puntos porcentuales, marcando una de las mejoras más significativas de los últimos años.

Los avances también se reflejaron en el nivel secundario. Según el informe presentado, el porcentaje de estudiantes ubicados en nivel crítico descendió del 18,9% en 2025 al 13,7% en 2026. Paralelamente, los niveles de desempeño medio y avanzado crecieron un 6,1% y un 3,6%, respectivamente.

Desde la cartera educativa señalaron que estos resultados responden a una estrategia de largo plazo centrada en la alfabetización, la capacitación docente y el acompañamiento permanente a las escuelas.

“Nada de esto sucede de un día para otro. Son avances que reflejan años de trabajo sostenido en alfabetización, formación docente y acompañamiento a las escuelas”, sostuvo el ministro.

Si bien reconoció que aún existen desafíos para seguir mejorando la calidad educativa en la provincia, García Zalazar destacó que los indicadores actuales muestran una tendencia favorable y permiten consolidar expectativas positivas para los próximos años.

Los resultados difundidos posicionan a Mendoza como una de las jurisdicciones que viene mostrando avances sostenidos en el fortalecimiento de competencias básicas, especialmente en lectura y comprensión de textos, consideradas herramientas fundamentales para el desarrollo académico de los estudiantes.